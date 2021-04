– Bare en The Economist-forside hadde vært et større faresignal

Singapore-baserte Grab, en app som som tilbyr transport, matlevering, hotellbestillinger og andre tjenester, er i ferd med å fusjonere med Altimeter Growth for 39,6 milliarder dollar – i den største såkalte SPAC-dealen noensinne.

Så fort avtalen sluttføres, vil Grab bli notert på Nasdaq.

SPAC (Special Purpose Acquisition Company) Et «Special Purpose Acquisition Company» – SPAC – er et børsnotert skallselskap uten virksomhet, som er på jakt etter å kjøpe et privateid selskap, for så å ta det på børs «bakveien».

– All tech får amerikansk prising

Senioranalytiker Jeffrey Halley i Oanda mener rushet av internasjonale selskaper som tar «bakveien», og ikke den tradisjonelle IPO-veien, inn på Wall Street er et faresignal.

«Den enkle grunnen er at amerikanere vil gi amerikansk verdsettelse på alt med det minste innslag av teknologi, hvor enn i verden den er basert. Grab ville ikke ha blitt priset til 40 milliarder dollar noe annet sted enn Wall Street, og intet annet sted ville en toppsjef med 2 prosent av aksjene og 60 prosent av stemmene ha blitt godtatt», skriver han mandag.

«Tidliginvestorene vil trolig ikke bry seg, ettersom det å gå på børs «bakveien» i USA vil gi dem likviditet til å bokføre gevinster og dytte problemet over på de amerikanske SPAC-eierne. Etter ti år tjener ikke Grab en gang penger», fortsetter Halley.

Som en del av fusjonsavtalen, vil SoftBank-støttede Grab motta rundt 4,5 milliarder dollar i kontanter, hvorav BlackRock, Fidelity, T. Rowe Price, Morgan Stanleys-fondet Counterpoint Global og Singapores statlige fond Temasek spytter inn 4 milliarder dollar.

– Scenen er satt for en korreksjon

Halley mistenker at Grab vil representere toppen av SPAC-trenden.

«Hvis noe er for godt til å være sant i finansmarkedene, er min erfaring at det alltid er det. Bare en The Economist-forside med «SPAC Forever», ville ha vært et mer fremtredende faresignal om at aksjemarkeder er overmodne for korreksjon. Legg til oppsidepotensialet i amerikanske statsobligasjonsrenter, og scenen er satt for en børskorreksjon de neste par månedene», skriver Halley videre.

SPAC-selskapet Altimeter Growth drives av venturekapitalisten Brad Gerstner, som også står bak Snowflake og Roblox. Grab hadde i 2020 justerte nettoinntekter på 1,6 milliarder dollar, noe som innebar 70 prosent vekst fra året før og en retur til nivåene før corona.

Grab estimerte i en melding sendt til det amerikanske finanstilsynet SEC en årlig vekst på 42 prosent til og med 2023.