Analytiker spår tek-rally

De siste ukene har investorene vært lunkne til teknologisektoren og heller vridd investeringene over på sykliske sektorer, som produksjon. Det har medført at industritunge Dow Jones har steget 11,23 prosent så langt i år, mens Nasdaq «kun» er opp 8,76 prosent.

Enkelte av de store teknologiselskapene som Apple, Facebook og Twitter har gjort det langt dårligere enn tunge industriselskaper som John Deere, General Electric og Caterpillar.

Men teknologigigantene kan ha et ess i ermet når flere av selskapene skal i ilden denne uken og presentere kvartalstall.

I dag legger Elon Musk frem tallene for Tesla. På tirsdag er det duket for tall fra Microsoft og Alphabet (Google), Apple og Facebook legger frem tall på onsdag, mens Amazon og Twitter publiserer kvartalstall på torsdag.

Positiv analytiker

Solid inntjening fra de overnevnte selskapene kan bety et nytt rally i tek-aksjer, ifølge Wedbush Securities-analytiker Daniel Ives.

«Vi tror inntjeningen i første kvartal de neste ukene vil være en viktig positiv katalysator for teknologiske aksjer», skriver Ives i et kundenotat, melder CNN.

Hvis spådommen viser seg å bli riktig vil det også løfte markedet fordi de store tek-aksjene veier tungt på indeksene. Det som taler positivt for sektoren er at hjemmekontor ser ut til å ha kommet for å bli, og at den digitale transformasjonen vil holde seg. Ives trekker spesielt frem skyløsninger som en attraktiv del av teknologisektoren.

«I dag anslår vi at 35 prosent av arbeidsbelastningen er på skyen, men vi forventer at det skal dobles innen 2023», sier analytikeren.