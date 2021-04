Sikri henter nær halv milliard

Programvareselskapet Sikri Holding har mandag kunngjort en emisjon på inntil 4 millioner nye aksjer, med mål om et proveny på opptil 460 millioner kroner.

Tegningskursen er satt til 115 kroner. Mandag endte Sikri-aksjen på 122 kroner på Euronext Growth.

ABG Sundal Collier er engasjert i forbindelse med emisjonen.

Basert på forhåndstegninger er emisjonen allerede fulltegnet, opplyser selskapet.

Forrige uke ble det kjent at Sikri overtar Ambita for 962,8 millioner kroner, som et skritt på veien mot å etablere en nordisk teknologigigant.

Midlene fra emisjonen nå vil bli brukt i finansieringen av dette kjøpet, samt til andre vekstinitiativer.

Selskapene Karbon Invest, Carucel N59 og M25 Industrier, som samlet har 74 prosent av aksjene i Sikri Holding, har garantert for 350 millioner kroner i forbindelse med oppkjøpet. De har også forhåndstegnet seg for 200 millioner kroner i emisjonen, og får minimum aksjer for henholdsvis 100, 25 og 25 millioner, opplyses det.

Karbon Invest er selskapet til Sikri-styreleder Jens Rugseth og Rune Syversen.

I emisjonen har selskapet også fått betydelige forhåndstegninger fra øvrige eksisterende samt nye investorer.