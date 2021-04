Fjerde oppkjøp siden børsnoteringen

LINK Mobility Group Holding har inngått en avtale om å overta 81,4 prosent av aksjene i det italienske mobilkommunikasjonsselskapet AMM, opplyser selskapet sent mandag.

Avtalen omfatter 6.351.815 aksjer, og prisen er avtalt til 2,40 euro pr. stykk. Det tilsvarer cirka 152,8 millioner kroner – og en premie på 19,4 prosent til AMM-aksjens sluttkurs 26. april.

Rundt 40 prosent skal gjøres opp i LINK-aksjer.

Avtalen verdsetter AMM til cirka 18,7 millioner euro – cirka 187 millioner kroner.

3.500 bedriftskunder

Samtidig vil LINK lansere et pliktig tilbud på de resterende aksjene i AMM. Tilbudskursen er den samme, på 2,40 euro pr. aksje. Dessuten fremsetter LINK et frivillig tilbud på 0,80 euro pr. tegningsrett for 146.475 utestående tegningsretter.

AMM ble etablert i 2008 og børsnotert i Italia i 2019. Selskapet opererer innen mobilmarkedsføring og nettannonsering, med produkter som SMS- og eposttjenester og chatbots, og har i dag nær 3.500 bedriftskunder i Italia.

De 81 prosentene LINK har inngått avtale for, overtas fra AMM-gründere og eiere i selskaper AMM selv har overtatt tidligere.

400 mill. i inntekter

Med kjøpet vil LINK bli en ledende aktør på det italienske markedet innen CPaaS –kommunikasjonsplattformer som tjeneste, opplyses det.

Selskapet tilføyer at det med kjøpet også fortsetter å levere på sin erklærte strategi for fusjoner og oppkjøp (M&A), og at dette er deres fjerde transaksjon siden børsnoteringen i oktober i fjor.

Tidligere har LINK sikret seg østerrikske WebSMS , nederlandske Tismi og danske MarketingPlatform. Disse tre, samt italienske AMM, ventes å gi årlige inntektsbidrag på i overkant av 40 millioner euro, cirka 400 millioner kroner.