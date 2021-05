Tekna Plasma Systems har inngått en flerårig samarbeidsavtale med LG Chem for utvikling av nye materialer som skal forbedre lagringskapasiteten og syklusstabiliteten til litiumbatterier.

Det skriver Tekna Holding i en børsmelding tirsdag.

- Avtalen understreker den internasjonale posisjonen og potensialet i Tekna, sier styreleder Ørjan Svanevik i Tekna Holdning til Finansavisen.

– LG Chem er selektive når det gjelder partnere. At Tekna slipper inn er en bekreftelse på at vi sitter på verdensledende teknologi, legger han til.

Den flerårige utviklingsavtalen mellom Tekna og LG Chem, som ble undertegnet tirsdag, har som mål å utvikle nye materialer som forbedrer lagringskapasiteten og som gjør det mulig å lade batteriet flere ganger.

Kan åpne kjempemarked

Begge selskapene tar ifølge meldingen med seg patentert teknologi inn i arbeidet for å møte økende etterspørsel etter Lithium-batterier med høy yteevne.

- Dagens batterier kan blir mye, mye bedre. Vi har tidligere meldt at batterikapasiteten kan økes med 60 prosent dersom man blander inn 20 prosent av vårt silisium i batteriene, sier Svanevik.

Bedre batterikapasitet kan åpne for en rekke nye bruksområder, blant annet i elektriske fly.

Om det å inngå en avtale med en gigant som LG, sier Svanevik:

– Avtalen bekrefter at Tekna har produkter som passer for de største aktørene i bransjen. Om vi lykkes med å putte våre materialer inn i LGs materialer for batterier, så åpner det seg et enormt marked.

Tekna Holding steg mer enn 7 prosent på Euronext Growth tirsdag, og har nå en markedsverdi på 3,6 milliarder kroner.