Årets børsvinner med ny kontrakt

Next Biometrics har steget hele 242 prosent hittil i år – 100 prosentpoeng mer enn andreplassen. Søndag gjennomførte Finansavisen teknisk analyse av aksjen.

Nå børsmelder tech-selskapet nok en ny kontrakt i India: et initielt kjøp av fingeravtrykkssensorer på 1 million kroner. Sensorene skal brukes i kassesystemene til en av de største bankene i India.

Dette er «nok en design-seier for POS-enheter innen India Fintech», heter det i meldingen. En POS-enhet (Point of Sale) er helt enkelt et kassesystem i for eksempel butikker, kiosker eller andre salgssteder.

Sensorene er planlagt sendt i andre kvartal 2021, og Next venter oppfølgningsordre fra den samme partneren i løpet av 2021.

Selskapet har i flere omganger skutt opp på børs i år. Eksempelvis føk aksjen opp 59 prosent etter nyhet om femårig samarbeid med en europeisk tech-gigant.