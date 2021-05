Registrerte 3 millioner løsepengevirus på 2 måneder

IT-sikkerhetsselskapet Trend Micro har oppsummert innledningen på det nye året i en rapport som tar for seg trusselbildet for årets to første måneder. Fasiten er blokkering av 12,6 milliarder cyberangrep, noe som tilsvarer en økning på hele 59 prosent sammenlignet med fjoråret.

Rapporten viste at cyberangrep som tar sikte på å presse offeret for løsepenger har gått ned med 23 prosent sammenlignet med januar og februar 2020. Likevel registrerte Trend Micro litt over 3 millioner løsepengevirus i løpet av årets to første måneder.

I rapporten kom det også frem at direktørsvindel er i sterk vekst. Her registrerte Trend Micro en økning på 56 prosent i februar i år.

– Cyberangrep er en økende utfordring og veksten er alt annet enn avtagende. Men det finnes også glimt av lys, selv om det kun er en mager trøst. Fra januar til februar i år gikk antall cyberangrep basert på skadelig programvare ned med hele 60,9 prosent i produksjonsindustrien. Samtidig er den samme industrien den mest utsatte for denne typen av cyberangrep, sier Karianne Myrvold, kommunikasjonssjef i Trend Micro Norge, i en melding.