Dogecoin bykset etter Musk-tweet

Eiere av kryptovalutaen Dogecoin får endelig noe å juble for. De siste dagene har man sett valutaen falle i verdi, men onsdag morgen fikk den hjelp av Tesla-direktør Elon Musk.

Musk kalte seg selv "The Dogefather" i en tweet onsdag morgen. "Doge" er en referanse til kryptovalutaen. I løpet av minuttene rett etter at tweeten ble publisert steg verdien av kryptovalutaen 7 cent til 0,33 dollar per mynt.

I etterkant gikk verdien igjen noe ned og den ligger onsdag kveld på 0,33 dollar. Det tilsvarer en økning på 15,62 prosent i løpet av de siste 24 timene.