Facebook knuste analytikernes forventinger

Etter at Wall Street stengte onsdag kveld norsk tid la Facebook frem sine resultater for kvartalet. Selskapet knuste analytikernes forventinger noe som sendte aksjen opp over 6 prosent i etterhandelen.

Omsetningen i årets tre første måneder endte på 25,4 milliarder dollar, mot 17,7 milliarder dollar i samme periode året før. I forkant ventet analytikerne, ifølge data hentet inn av Refinitv en omsetning på 23,67 milliarder dollar.

Selskapet forklarer den økte omsetningen med at gjennomsnittlige annonsepriser hadde økt 30 prosent år over år, og at annonsevolumet var opp 12 prosent. Av rapporten fremgår det at selskapet venter fortsatt høy omsetning ut 2021 som følge av annonseprisingen.

Nettoresultatet endte på 9,5 milliarder dollar mot 4,4 milliarder i første kvartal 2020.

Resultat pr. aksje endte på 3,30 dollar, mens analytikerkonsensus ventet 2,37 dollar.

De eneste paramterene Facebbok leverte noe under forventning var på daglige og månedlige aktive brukere. Disse tallene klokket inn på henholdvis 1,88 og 2,86 milliarder mot ventede 1,89 og 2,89 milliarder.

