Vil gjøre tilbakekjøp for 90 milliarder

Onsdag kunne teknologigiganten Apple melde om en omsetning i kvartalet på 89,58 milliarder dollar, opp 53,7 prosent fra samme tid i fjor. I forkant hadde analytikerne ventet at selskapet skulle ha driftsinntekter på 77,36 milliarder dollar.

Resultatet før skatt endte på 28 milliarder dollar.

Samtlige av selskapets produktkategorier opplevde tosifret vekst i kvartalet. Salget av Iphoner økte med i overkant av 65 prosent til 47,94 milliarder dollar. Salget av Mac-laptoper økte med 70 prosent til 9,10 milliarder dollar, og nådde dermed ny all-time high.

Resultat pr. aksje endte på 1,40 dollar, mot det ventede 0,99 dollar.

I forbindelse med resultatfremleggelsen annonserte selskapet at det ønsket å øke utbyttet pr. aksje med 7 prosent til 0,22 dollar pr. aksje og starte et tilbakekjøpsprogram på 90 milliarder dollar. Til sammenligning gjorde selskapet tilbakekjøp for 50 milliarder i fjor og 75 milliarder i 2019.

Resultatene sendte aksjen opp 4 prosent i etterhandelen.

