Airthings melder om driftsinntekter på 57,5 millioner kroner i første kvartal, tilsvarende en topplinjevekst på 14 prosent fra samme periode i fjor.

Gjentakende inntekter (ARR) for kvartalet kom opp i 14,2 prosent, tilsvarende 126 prosent vekst på årsbasis.

Driftsunderskuddet ble tredoblet til 33,4 millioner kroner grunnet lavere bruttomarginer og økte personalkostnader ettersom selskapet «følger sin plan med å investere for vekst». Antall ansatte i kvartal var i snitt 113, 49 prosent flere enn i samme periode i fjor.

I tillegg pådro selskapet seg høye markedsføringskostnader i forbindelse med Amazon Deal of the Day i januar og lanseringen av View Plus i februar.

– Bedre posisjonert enn noensinne

– Med lanseringen av View Plus er vi bedre posisjonert enn noensinne til å oppfylle det økende markedets behov for overvåkning og kontroll av luftkvalitet i skoler, kontorer, hjem og andre bygninger, sier toppsjef Øyvind Birkenes i en kommentar.

Blant enkeltsegmentene hadde Airthings for Business den sterkeste veksten i kvartalet, med 516 prosent til 9,5 millioner kroner. Pro-segmentet steg 45 prosent til 8,3 millioner kroner, takket være et sterkt boligmarked i USA.

Salget i consumer-segmentet falt 8 prosent etter at Amazons nedjustering av lagernivåer skjøv en planlagt ordre til andre kvartal.

Rapporten her.

Airthings (Mill. kr) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 57,5 50,3 Driftsresultat (33,4) (11,4) Resultat før skatt (34,4) (8,2) Resultat etter skatt (34,4) (8,3)