Rekordresultat for Atea i første kvartal

IT-selskapet Atea endte første kvartal med et resultat før skatt på 162 millioner kroner, en klar oppgang fra seks millioner i tilsvarende periode året før.

Det kommer frem i selskapets kvartalsrapport torsdag.

Det gode resultatet skyldes at selskapet endte med inntekter på 10,0 milliarder kroner, mot 9,0 milliarder i samme kvartal 2020, som gir et driftsresultat på 176 millioner kroner - en rekord for selskapet.

«Atea har tent på alle sylindere,» skriver Atea-sjef Steinar Sønsteby i børsmeldingen.

«Vår virksomhet i Danmark har forbedret seg betydelig siden omorganiseringen forrige år, og alle andre land har rapportert rekordhøye driftsresultat. Alle forretningsområder - maskinvare, programvare og tjenester - viser vekst, med spesielt sterkt salg av maskinvare. Samtidig er driftskostnadene våre godt under i fjor.»

Atea (Mill. kr) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 9,9 9,0 Driftsresultat 176 32 Resultat før skatt 162 6 Resultat etter skatt 128 6