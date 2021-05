Solid vekst og knallrød bunnlinje i House of Control

I første kvartal 2021 fikk House of Control et resultat før skatt på minus 19,9 millioner kroner, mot et negativt resultat på 8,0 millioner kroner i samme periode i fjor.

Selskapet fikk et negativt driftsresultat på 14,3 millioner kroner, mot et negativt driftsresultat på 4,5 millioner kroner for et år siden. House of Control foretok i perioden nedskrivinger på 9,6 millioner kroner, mot 3,1 millioner kroner i første kvartal 2020. I perioden økte også totale utgifter fra 28 millioner kroner til 44,4 millioner kroner.

I løpet av det siste året har antall ansatte mer enn doblet seg til 123 personer.

«Vi er inne i en periode hvor vi investerer mye i både salgsapparatet og teknologi- og løsningsutvikling. Nyansettelser og de tre oppkjøpene som vi har gjort hittil, er investeringer i fremtidig vekst», skriver House of Control-sjef Lasse Steen i en melding.

House of Control hadde i første kvartal totale inntekter på 39,7 millioner kroner, opp fra 26,6 millioner kroner i første kvartal 2020.

«Vi ser fortsatt store vekstmuligheter i markedene våre fremover og er godt posisjonert for å dra nytte av det. Vi har satt en ambisjon om å nå 500 millioner kroner i 2025 og ytterligere oppkjøp gir et potensial på oppsiden», skriver Lasse Steen i kvartalsrapporten.

House Of Control (Mill. kr) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 39,7 26,6 Driftsresultat -14,3 -4,5 Resultat før skatt -19,9 -8,0 Resultat etter skatt