Q-Free taper fremdeles penger

I første kvartal 2021 fikk Q-Free et resultat før skatt på minus 4,1 millioner kroner, ned fra et negativt resultat på 12,4 millioner kroner i samme periode i fjor. Reduserte driftsutgifter sørget for at driftsresultatet gikk fra minus 23,6 millioner kroner i første kvartal 2020 til et negativt driftsresultat på 0,9 millioner kroner i første kvartal 2021.

Q-Free omsatte i perioden for 191,5 millioner kroner, ned 5 prosent fra året før.

Ordreinngangen var på 434 millioner kroner, en økning på 97 prosent i forhold i første kvartal 2020. Ordrereserven er nå på 1,32 milliarder kroner, hvilket er en økning på 16 prosent fra året før.

I løpet av første kvartal 2021 foretok Q-Free avskrivninger på 14,5 millioner kroner, mot 15,7 millioner kroner i første kvartal 2020.

Q-Free (Mill. kr) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 191.485 201.530 Driftsresultat -0,9 -23,6 Resultat før skatt -4,1 -12,4 Resultat etter skatt -4,1 -13,4