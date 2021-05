Negativ vekst for TietoEVRY

TietoEVRY, som jobber med digitale løsninger for bank- og finansindustrien, endte første kvartal 2021 med inntekter på 711,5 millioner euro, en nedgang fra 744,2 millioner i tilsvarende periode året før.

Det kommer frem i selskapets kvartalsrapport torsdag.

Resultatet før skatt økte fra 44,4 millioner i første kvartal 2020 til 48,4 millioner i samme kvartal 2021.

«Vi er glade for å kunne starte året med sterk lønnsomhet og kontantstrøm. Inntektsutviklingen var fortsatt negativ, noe som var forventet i lys av pandemien. Vi forventer at markedet vil normaliseres i løpet av andre halvår. Flere av forretningsenhetene avsluttet kvartalet med sterk ordreinngang, noe som understøtter våre vekstambisjoner for andre halvår,» skriver konsernsjef Kimmo Alkio i rapporten.

TietoEVRY (Mill. EUR) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 711,5 744,2 Driftsresultat 56,7 50,0 Resultat før skatt 48,4 44,4 Resultat etter skatt 37,0 35,2