Twitter straffes knallhardt etter torsdagens tall

Etter børsens stengetid torsdag presenterte Twitter sine kvartalstall, noe som har ført til et kursfall på hele 11,5 prosent i etterhandelen. I ordinær handel torsdag falt aksjen 0,9 prosent til 65,09 dollar.

I første kvartal 2021 omsatte selskapet for 1,04 milliarder dollar, opp 28 prosent fra samme periode i fjor. Ledelsen guider nå inntekter mellom 980 millioner dollar og 1,08 milliarder dollar i andre kvartal. Ifølge CNBC ventet analytikerne en guiding på 1,06 milliarder dollar.

Twitter økte i perioden antall inntektsgenererende daglige brukere med 7 millioner fra fjerde kvartal 2020 til 199 millioner i første kvartal 2021. Her lå forventningene på 200 millioner.

Twitter fikk et justert resultat pr. aksje på 0,16 dollar i første kvartal 2021, mot et justert resultat på 0,11 pr. aksje for et år siden. Analytikerne ventet et resultat på 0,14 dollar pr. aksje, ifølge CNBC.