Suksess for kjendistunge nettkurs

Helle-Vibeke Schütte startet det hele. Carl Jørgen Mathiesen kastet seg på da han syntes det samboeren drev med var mye morsommere enn finansjobben han selv hadde. Samarbeidet ble til Fraxx, en plattform for digitale kurs.

I løpet av tre måneders drift har de omsatt for to millioner kroner med kursene «Lag restaurantmat hjemme» med Bent Stiansen, «Et vakkert og personlig hjem» med Halvor Bakke, «Sy dine egne klær» med Fæbrik og «Langrennsteknikk i verdensklasse» med Anders Aukland. Over 4.300 kurs er solgt.

GRÜNDERNE: Helle-Vibeke Schütte og Carl Jørgen Mathiesen. Foto: Iván Kverme

– Vi ser at mange oppfatter nettkurs som lavbudsjett og lite spennende. Dette ønsket vi å endre. Derfor tilbyr vi kurs med velkjente og engasjerende formidlere som holder et høyt faglig nivå. Våre videokurs skal være både lærerike og underholdende, sier Mathiesen.

Nå tar de steget utenfor landegrensene og starter en dansk versjon av plattformen.

Lindell og Midtbø

Nye nettkurs er også under planlegging, og nye kjendiser er hentet inn. Det blir forfatterkurs med Unni Lindell, urbant plantekurs med Arctic Gardener og hagekurs med Halvor Bakke og Ingunn Anvik. Fraxx er også er i dialog med Magnus Midtbø om et klatrekurs til sommeren.

– Vi søker samarbeid med de dyktigste aktørene innenfor sitt respektive fagfelt, men som også er engasjerende formidlere og brenner for å lære bort, forteller Schütte.

SKAL HA KURS: Forfatter Unni Lindell. Foto: NTB

Hun sier videre at de stadig får henvendelser fra andre aktører som ønsker å lansere sine kurs på Fraxx-plattformen.

– Selv om vi synes det er hyggelig å bli spurt, så er svaret alltid at vi kun ønsker å tilby egenproduserte kurs for å sikre kvaliteten i alle ledd.

Stipend fra Facebok

Også Facebook har fattet interesse for det norske gründerselskapet. I desember i fjor mottok Fraxx et stipend fra det internasjonale gigantselskapet. I gjengjeld ville Facebook benytte historien til den norske plattformen som markedsføringsmateriell.

– Vi har lært veldig mye de siste månedene siden vi lanserte tjenesten og ikke minst hvordan vi best kan markedsføre videokursene. Her har Facebook vært en viktig samarbeidspartner, sier Mathiesen.