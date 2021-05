Tror ikke Pexip vil lide av færre på hjemmekontor

Pexip har steget med rundt 38 prosent etter at selskapet ble notert på Euronext Growth i mai 2020., og med store deler av den vestlige verden på hjemmekontor, har videokonferanseindustrien fått seg et voldsomt løft.

I en oppdatering 8. april rapporterte videokonferanseselskapet om årlige abonnementsinntekter (ARR) på 87,2 millioner dollar ved utgangen av mars, eller rundt 722 millioner kroner. ARR-veksten var dermed på 54 prosent fra samme periode i 2020.

Videre rapporterte Pexip om en økning i ARR på 5,4 millioner dollar i årets tre første måneder. Ifølge Pexip står nye kunder bak det aller meste av veksten, kun 4 prosentpoeng kan tilskrives eksisterende kunder.

Carnegie sier kjøp

Aksjemarkedet svarte med å sende Pexip-aksjen ned 4,6 prosent på nyheten, og i ukene etter har verdien av selskapet falt med ytterligere 6 prosentpoeng.

Etter børsslutt torsdag slipper Pexip tall for 1. kvartal, og markedet vil få en mer detaljert kunnskap om utviklingen fra januar til mars, inkludert faktisk omsetning og marginer.

Oliver Pisani, analytiker i Carnegie, har kjøpsanbefaling på Pexip, men tok nylig ned kursmålet fra 140 kroner til 133 kroner. Han ser ikke på fredagens kvartalsrapport som noen stor trigger for aksjekursen.

– Hva tenker dere om Pexip-aksjen når folk etter hvert vender tilbake til jobb?



– Det finnes så klart en generell risiko for svakere markedsetterspørsel for videokonferanse når samfunnet åpner opp, sier Pisani, og fortsetter:

– Jeg tror adopsjonen av videokonferanseteknologi har aksellerert og at mange har forstått at det fungerer like bra å kjøre digitale møter i stedet for å reise. Derfor tror jeg bruken fremover vil holde seg på et høyere nivå enn før corona og at vi kommer til å se langsiktig vekst på dette området.

BULL: Analytiker Oliver Schüler Pisani i Carnegie. Arkivfoto: Finansavisen

Carnegie-analytikeren understreker at Pexips løsninger står sterkt i et «hybridkontormiljø» hvor det blir viktig at videoløsninger på kontoret fra for eksempel Cisco snakker sammen med den videoprogramvaren folk bruker på PC-en, for eksempel Teams, Google eller Pexip.

– Pexip har både en bakgrunnsløsning som håndterer dette for selskaper som har valgt en annen hovedsoftware enn Pexip, for eksempel Teams eller Google. For de som har valgr Pexip som hovedløsning, så kan den kommunisere med de aller fleste andre løsninger, inkludert Teams og Google, sier Pisani.

– Dette er en ganske unik posisjon, derfor tror jeg at de kan ha god etterspørsel også etter corona, fortsetter han.

Tror Pexip kan ta markedsandeler

Pexip har etablert seg som en global videokonferanseplattform. Ved årsskiftet hadde selskapet store private og offentlige virksomheter i porteføljen, der kundelisten inneholdt over 15 prosent av selskapene på Fortune 500-listen.

Selskapet har kunder i 190 land, og over 300 partnere fordelt på 75 land.

Carnegie-analytikeren forventer en vekst på 41 prosent i ARR i 2021.

– Det er svakere enn veksten i 2020, da fasiten viste 74 prosent vekst fra 2019, men det er fremdeles en høy vekst når de sammenlignbare tallene er sterke, sier Pisani, og fortsetter:

– Pexip har en veldig liten markedsandel i dag, men selskapet investerer kraftig i produktutvikling og salg. Derfor bør selskapet ha gode muligheter til å ta markedsandeler fremover, fortsetter Carnegie-analytikeren.