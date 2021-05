Ellevill kursoppgang for børsens IT-aksjer

IT-selskapene på Oslo Børs har hatt en enorm kursutvikling under pandemien. Fra bunnen i mars 2020 til i dag er Oslo Børs’ IT-indeks opp over 200 prosent. Til sammenligning er hovedindeksen opp rundt 70 prosent i samme periode.

– Man kan dele IT-selskapene opp i to kategorier. Den første er selskapene som har hatt medvind fra hjemmekontor-trenden. Og den andre har hatt motvind fra Covid-19-restriksjoner, for eksempel med tanke på reising, sier DNB Markets-analytiker, Christoffer Wang Bjørnsen.

KVALITET: – Jeg vil si at kvaliteten til teknologiselskapene på Oslo Børs er særdeles høy, sier analytiker Christoffer Wang Bjørnsen. Foto: DNB Markets

Blant teknologiselskapene som har gått mest det siste året finner man Kahoot! ( ), Nordic Semiconductor ( ), Carasent ( ) og Zwipe ( ). Mens andre selskaper, som konsulentselskapet TietoEVRY ( ), har hatt en mer moderat utvikling.

Kvalitet i Norge

Til tross for den ekstreme kursutviklingen blant børsens teknologiselskaper mener DNB Markets-analytikeren at de fleste norske teknologiselskapene fortjener dagens prising, men at de ikke kan ses på under samme paraply.

– Man kan ikke se på teknologisektoren som helhet. Noen aksjer er åpenbart altfor høyt priset, mens andre ikke i det hele tatt er høyt priset. Men jeg vil si at kvaliteten til teknologiselskapene på Oslo Børs er særdeles høy, sier han og legger til:

– I motsetning til andre land, som har et stort hjemmemarked, har de norske selskapene en global tilnærming fra dag én. Og ender derfor opp med å ha svært skalerbare forretningsmodeller. Land som Tyskland og Frankrike har jo et stort hjemmemarked, så de har gjerne ikke samme tilnærming.

Ikke høyderedd

Som følge av renteoppgang og høye inflasjonsforventninger har derimot flere høytsvevende teknologiselskaper fått en virkelighetssjekk i år.

– Aksjene som er priset for høyt vil selvfølgelig kunne bli påvirket fremover. Men selskapene som leverer god inntjening tror jeg ikke blir å slite, sier Wang Bjørnsen.

Analytikeren trekker frem Atea ( ), TietoEVRY ( ) og Nordic Semiconductor ( ) som aksjer han tror vil være vinnere på sikt.

– Tingenes internett og andre smarttjenester er i ferd med å ta over. Basert på våre analyser ser vi at Nordic Semiconductor vil vinne 45 prosent av alle sluttprodukter i markedet for Bluetooth, inkludert tingenes internett.

– Istedenfor å lete etter et selskap som skal selge en klokke, sensor eller en alarm, så kan man enkelt og greit bare investere i Nordic Semiconductor. Et selskap man vet kommer til å være en leverandør for 45 prosent av markedet, sier Wang Bjørnsen og påpeker at han tror selskapet kommer til å gå flergangeren.

Analytikeren har et kursmål på 250 kr pr. aksje for Nordic Semiconductor.