Tar kontroll over karriere.no

Programvareselskapet 24SevenOffice, som er notert på den svenske børsen Spotlight, kjøper 51 prosent av rekrutteringsplattformen karriere.no.

Karriere.no er en rekrutteringsplattform med cirka 300 betalende bedriftskunder og 2.500 registrerte virksomheter i porteføljen. Plattformen har over 100.000 registrerte CV-er som kundene til karriere.no kan søke på og koble til ledige stillinger.

Prises til 14 mill.

24SevenOffice har sikret seg en opsjon til å kjøpe de resterende 49 prosentene etter tre år.

I 2020 hadde karriere.no inntekter på 7 millioner kroner og oppnådde et nullresultat. Programvareselskapet verdsettes til to ganger inntektene, eller 14 millioner kroner, og oppgjøret skjer med kontanter.

Selger har også en opsjon på å selge aksjene til 24SevenOffice i løpet av de neste to årene. Prisen på de resterende aksjene vil være avhengig av vekst og resultater, i tillegg vil prisen påvirkes av om det er 24SevenOffice eller selger som utløser opsjonen.

Karriere.no har tre bedriftsabonnement som begynner på 399 kroner i måneden for det billigste og 1.499 for det dyreste. Produktet for de største bedriftene inneholder funksjoner for å fordele roller og rettigeheter, integrasjon med fagsystemer, integrasjon med HR-systemer og har totalt ti brukere.