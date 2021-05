Valgte Webstep til annonseplattform

Aller- og Amedia-satsingen Diar utvikler en ny digital markedsplass for annonsører og byråer.

Målsettingen er å skape en effektiv og brukervennlig løsning for digital annonsering, og det børsnoterte IT-konsulentselskapet Webstep er hentet inn som partner på teknologisiden.

Enormt marked

Diar representerer 130 norske nettsteder og har ukentlig mer enn 1,8 millioner innloggede profiler.

Webstep og Diar utvikler en teknologisk løsning der Diar har full kontroll på behandling, tilgang og bruk av kundedata i hele verdikjeden. Ifølge Webstep skal konsulentselskapet bruke opptil syv konsulenter i prosjektet med en planlagt lansering av løsningen allerede før sommeren.

Plattformen skal være et alternativ til de store annonsegigantene Facebook og Google, det betyr at kampen om annonsemarkedet på cirka 12 milliarder kroner skjerpes.

«Målet er å drive digital transformasjon ved at det skal bli enda enklere og mer tilgjengelig å bruke vår markedsplass for digital annonsering med data, uavhengig om det er programmatisk eller tradisjonelle direkte kjøp. Vi jobber hele tiden for å gjøre det enklere, mer tilgjengelig og bedre for våre kunder og byråer,» sier Kathrine Saastad, adm. direktør i Diar, i en kommentar.

Sterk kursutvikling

Webstep har hatt en sterk utvikling på Oslo Børs og så langt i år er verdien av selskapet opp hele 46 prosent.

IT-konsulentselskapet har i både 2019 og 2020 prestert svakere på børs enn de børsnoterte konkurrentene Itera og Bouvet, som er ned henholdsvis 12 prosent og 3 prosent i 2021.

Blant nyhetene Webstep har sluppet i 2021, trekker avtalen med Equinor i positiv retning. Webstep kunne i mars melde om at de hadde signert en rammeavtale med oljeselskapet verdt 85 millioner kroner og gjelder utviklerkapasitet.