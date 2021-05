Kostbar norgessatsing for Infor

Coronakrisen har gitt selskaper tid til å tenke nytt, og ført til en kraftig økning i investeringer i skyløsninger. ERP-leverandøren Infor, som har ambisjoner om å vokse femgangeren i Norge med sine industrirettede skytjenester, brukte fjoråret til å gire opp.

– 2020 har vært bra til tross for et spesielt år som påvirket IT-bransjen. Nå flytter selv våpenprodusenter med de strengeste kravene til sikkerhet over i skyen, og det vi ser minner om en en ketchupeffekt, sier Erlend Skaar-Olsen, norgessjef i Infor.

Tosifret nyansettelser

Selskapet omsatte for 327 millioner i fjor, med en topplinjevekst på 4 prosent og et resultat før skatt på 27 millioner kroner. Selskapet satset på rekruttering, og hentet inn et tosifret antall nye konsulenter i takt med at etterspørselen økte og flere kunder er kommet inn på Infors Cloud Suite.

Vekstplanene har samtidig gått hardt ut over selskapets lønnsomhet. Driftsresultatet er halvert fra 2019, til 16 millioner. I tillegg har et kraftig fall i finansinntekter – fra 77 til 9,4 millioner – ført til en reduksjon av årsresultatet på 71 prosent til 23,5 millioner.