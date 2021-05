Lokker med fjordkjølt datalagring

Datasenterbransjen er under press om å levere mer miljøvennlige løsninger, i takt med at bransjen spiser stadig større andel av det globale energiforbruket. Green Mountain tar fjorden til hjelp, og har nå inngått en kontrakt med italienske Vertiv om implementering av et nytt kjølesystem i datasenteret på Rennesøy.

Senteret i det tidligere NATO-anlegget utenfor Stavanger skal utstyres med Vertivs kjøleteknologi, som går ut på å pumpe opp kaldt vann fra bunnen av den nærliggende fjorden og kjøle ned luften som kjøler datasenteret.

Anlegget har en kapasitet på 5 megawatt og gir en konstant temperatur på 8 grader året rundt.

– Det er en vesentlig mer energieffektiv løsning med vesentlig høyere pålitelighet, sier Tor Kristian Gyland, adm. direktør i Green Mountain.

Utvider kraftig

Vannkjøling og vannkjølte lufteanlegg kommer i mange former og har det seneste året fått større oppmerksomhet, som en konsekvens av at kundene etterspør mer miljøvennlig lagring og prosessering av data.

Mer energieffektiv lagring kombinert med grønne energikilder får, ifølge Gyland, flere til å se til Norge.

Green Mountain smir mens jernet er varmt og er inne i en fase preget av kraftig vekst. Selskapet omsatte i fjor for 188 millioner kroner, med et negativt driftsresultat på 19 millioner kroner, noe som ifølge Gyland ikke reflekterer selskapets situasjon spesielt godt.

Han sier selskapet har to store utbyggingsprosjekter i Stavanger og Oslo som vil generere betydelig høyere inntekter når de kommer i drift om 6, 12 og 18 måneder.