Sikri fullfører oppkjøp

Sikri Holding har fullført oppkjøpet av Ambita. Oppkjøpet er selskapets største hittil, og føyer seg inn i rekken av oppkjøpene av PixEdir, Augment, Whatif og Sureway det seneste året. Det opplyser selskapet i en børsmelding mandag.

Kjøpesummen kom på 962,8 millioner kroner, hvor av 50 millioner kroner av kjøpesummen avregnes med 360 dagers selgerkreditt. Resten av kjøpesummen er fullfinansiert og finansiert gjennom eksisterende kontanter, ny gjeld under nåværende bankfasiliteter og 350 millioner kroner i ny egenkapital. Skiri hentet 460 millioner kroner gjennom en emisjon i forrige uke etter «god overtegning».

Skal bli nordisk teknologigigant

Sikri kjøper Ambita fra Norges nærings- og fiskeridepartement, og planen er at selskapene sammen skal danne et nordisk innovasjonssenter som er unikt posisjonert for å tilby offentlig og privat sektor bedre tjenester.

ABG Sundal Collier ASA fungerer som finansiell rådgiver og AGP Advokater fungerer som juridisk rådgiver for Sikri i forbindelse med transaksjonen.

Sikri er en av Norges ledende leverandører av teknologi for offentlig forvaltning med en sterk posisjon innen stat, kommune og helsesektor.

Ambita er et teknologiselskap som leverer løsninger digitalisering av eiendomsmarkedet. Selskapets tjenester brukes av flere tusen i eiendomstransaksjoner og byggeprosjekter hver dag. Ambitas portefølje av tjenester inkluderer Infoland, Ambitas digitale registreringstjeneste, Virdi, Boligmappa og en løsning for blant annet digitale bygningsapplikasjoner. Selskapet er også majoritetsaksjonær i Prognosesenteret.