– Kraftig rotering ut av tech kan skje denne måneden

Wells Fargo Securities-analytiker Chris Harvey mener Big Tech sin sterke tid på børs den siste tiden er en finte.

I et nytt notat til investorer skriver han at økonomisk sensitive grupper vil overta som vekstvinnere, og at roteringen kan skje allerede denne måneden.

Han har en sterk anbefaling til investorer som nå er tungt eksponert mot Big Tech:

– Ta gevinst. Det er ikke det at vi hater tech. Det er bare at noen av selskapene har høy vekst, høy risiko og høye multipler, sier Harvey på CNBC-programmet «Trading Nation».

Utnytte til din fordel

Nasdaq endte nå med sin sjette strake måned med positiv utvikling – opp ytterligere 7 prosent i april. Indeksen er 2,5 prosent under all-time high fra forrige torsdag.

Harvey peker på at den amerikanske tiårige renten har falt 6 prosent siste måned, til 1,62 prosent, og at det er det som har vært driveren bak tech-rallyet.

Han tror imidlertid at renten vil stige og ser den tiårige renten over 2 prosent allerede neste måned, og at investorene ikke har tatt inn over seg hvor mye inflasjon vil ha å si for Big Tech, vekstaksjer og markedet generelt.

– Vi kommer til å starte å tenke på ting som høyere skatter. Når vil det smalne til? Hvor høyt går ratene? Da kan vi få et mer volatilt og uoversiktlig marked, sier Harvey.

Analytikeren planlegger imidlertid å bruke turbulensen til sin fordel. Strategien er å gå inn i grupper som er posisjonert til å dra nytte av inflasjon og en rask innhenting i økonomien.

– Vi kommer til å øke eksponeringen mot sykliske aksjer, spesielt innen finans og industri. Også i sektorene som retter seg mot privatpersoner. Det være seg hotell eller restauranter, sier han.