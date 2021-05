– Nordic har utgjort 20-30-40 prosent av porteføljen til tider, og jeg har måttet selge meg ned gjennom årene. Det lureste hadde imidlertid vært å sitte, sier Olsen som har Urbanski som én av sine medaksjonærer.

Fra 40 mill. til 40 mrd.

– Jeg sitter med Nordics børsprospekt foran meg. Selskapet var priset til 40 millioner, og det ble gjort en emisjon på 7 millioner. Siden har dette vært et eventyr, sier Olsen.

Arne Græe ble styreleder i Nordic VLSI, som det da het, etter utskillelsen fra Tandberg, og Græe står med 2,8 prosent av aksjene kort tid etter børsnotering sammen med Tandberg og Saga-kundene Hartog og Vesta Forsikring. Men mens de andre solgte, kjøpte Græe, og han eier i dag 9,1 prosent.

Nordic VLSI var i starten et konsulentselskap som drev utvikling og salg skreddersydde kundekomponenter. Eventyret handlet etter hvert om standardkomponenter og etterhvert bluetooth low energy.

Det har vært fantastisk i mange år, men mange har ikke sett det. Jeg gikk inn før vi ansatte Svenn-Tore som daglig leder Richard Urbanski

I dag er børsverdien over 40 milliarder. Én mann kan tilskrives æren for mye av dette.

– Kjell Bråthen og jeg reiste og besøkte alle styremedlemmene. Én lørdag dro vi til Drammen, og etter møtet med Larsen sa vi begge at han måtte bli ny sjef i Nordic. Han satt da som Norden-sjef for Xilinx med kundeansvar for Nokia og Ericsson over hele verden, sier Bjørnar Olsen.

De pushet på, og 18. februar 2002 var Larsen Nordic-sjef. Året før var Arne Græe byttet som styreleder til fordel for Tore Engebretsen, som satt til 2014 da han ble avløst av Terje Rogne.

Rogne gikk selv av i 2018 da banken som følge av andre tap tvangssolgte 750.000 Nordic-aksjer. Men Rogne har bygget seg litt opp igjen, og har nå aksjer for 148 millioner.

– Jeg ser potensialet

– Det har vært fantastisk i mange år, men mange har ikke sett det. Jeg gikk inn før vi ansatte Svenn-Tore som daglig leder. Siden har det vært bygget stein på stein, sier Richard Urbanski.

– Har du eid like mye hele tiden?

– Aksjeposten har vært litt frem og tilbake. Jeg solgte meg ganske bra ut, og har sittet på Nordic både privat og gjennom å være eier i Inak, men nå har dette investerinsselskapet valgt å selge seg litt ned fordi verdien er så høy.

Urbanski har solgt litt selv også, men så de 1,85 millioner aksjene verdt 402 millioner kunne vært enda mer.

– Jeg var oppe i 2,3 millioner aksjer i fjor høst, men har brukt pengene på andre investeringer. Men dette har jeg tror på fortsatt.

– Men jeg har i hodet at dette fortsatt er en stor post i forhold til det vi har, men jeg er ikke redd for å sitte, for jeg ser potensialet, sier Urbanski.