ABG Sundal Collier hever kursmålet på IT-aksje

ABG Sundal Collier oppjusterer ifølge en analyse deres kursmål på Atea til 185 kroner,fra tidligere 155 kroner pr. aksje, skriver TDN Direkt.

Analytikerne gjentar en kjøpsanbefaling på aksjen, som siden nyttår er opp 29 prosent på Oslo Børs.

Meglerhuset oppjusterer kursmålet på bakgrunn av en estimert eps på 7,7 kroner samt en P/E-multippel på 24x for 2022.

Rekordresultat

Atea økte resultatet kraftig i første kvartal, sammenlignet med tilsvarende kvartal året før.

IT-selskapet endte første kvartal med et resultat før skatt på 162 millioner kroner, en klar oppgang fra seks millioner i tilsvarende periode året før.

Det gode resultatet skyldes at selskapet endte med inntekter på 10,0 milliarder kroner, mot 9,0 milliarder i samme kvartal 2020, som gir et driftsresultat på 176 millioner kroner - en rekord for selskapet.

«Atea har tent på alle sylindere,» het det fra Atea-sjef Steinar Sønsteby torsdag forrige uke.