Ny Microsoft-avtale for Cyviz

I februar inngikk Cyviz en avtale med Microsoft for å designe, utvikle og levere neste generasjons løsninger for et visuelt samarbeid med Microsoft Technology Centers (MTC) over hele verden.

I april tok de to selskapene samarbeidet ett steg videre og beveget seg inn i «andre fase», som inneholder lansering i fire byer i Europa og Asia.

Nå har Cyviz blitt tildelt kontrakter for ytterligere Microsoft Technology Centers i Europa, Asia og Midtøsten. Den ny kontrakten skal ha en verdi på 27 millioner kroner, som tilsvarer 3,3 millioner dollar.

Dette gjør at den totale verdien av de første 13 stedene er på 84 millioner korner, (10 millioner dollar) og med ytterligere globale distribusjoner planlagt i 2021 og 2022. Tidligere har Cyviz kunngjort ni steder i USA, Europa og Asia, og det utvides nå med fire nye byer i Asia, Midtøsten og Europa.

Videokonferanseselskapet ble like før jul notert på Euronext Growth med emisjon til 34,50 kroner aksjen, men etter en svak start begynte aksjen klatringen i februar og åpnet tirsdag med en kurs på litt over 49 kroner pr. aksje.