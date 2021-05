Hermine Midelfart har sørget for å ha Nordic-eksponering, og er inne med 11 millioner på dagens kurs. Det samme aksjeantallet har Endre Røsjø.

Nordic Semiconductor-aksjonærer Navn Aksjer (Tusen) Verdi (Mill. kr) Arne Græe 17 483 3 828,8 Tore Engebretsen 2 650 580,4 Edvin Austbø 2 405 526,7 Richard Urbanski 1 853 405,8 Svenn-Tore Larsen 1 500 328,5 Bertel Eivind Flaten 1 022 223,8 Andenæs 913 200,0 Terje Rogne 686 150,2 Lars Græe 672 147,1 Arne Græe 635 139,1 Arne Blystad 600 131,4 Andenæs 538 117,9 Finn Haadem 500 109,5 Svenn-Tore Larsen 405 88,8 Ole Anbjørn Marvik 353 77,3 Leif-Johan Abel Engh 350 76,7 Njård Hestnes 309 67,7 Reidar Fougner 300 65,7 Tore Bjark 295 64,6 Karl Christian Hannestad 275 60,2 Gunnar Rydning 250 54,8 Håkon Mjøen/Lars Morten Lervik 250 54,8 Wilhelmsen 250 54,8 Johan Helle 210 45,9 Trond Sæther 200 43,8 Geir Langeland 188 41,1 Erik Just Johnsen 187 41,0 Jon Øyvind Eriksen 185 40,5 Alf Helge Omre 180 39,4 Ole-Fredrik Morken 180 39,4 Jan Christian Meyer 175 38,3 Bjørnar Olsen 160 35,0 Arne Blystad 150 32,9 Finn Haadem 140 30,7 Ståle Ytterdal 126 27,6 Lars Nordby 119 26,1 Katja Nordgaard 116 25,3 Andre Bertil Mollan 112 24,4 Agnes Blystad Sulejewski 110 24,1 Bjørn Olaf Bratz 110 24,1 Julie Blystad 110 24,1 Bjørn Fredrik Meyer 108 23,7 Leif Orstad 103 22,6 Ola Mogseth 101 22,1 Andenæs 100 21,9 Fredrik Urbanski 100 21,9 Ivar Løge 100 21,9 Kjell Finnerud, Per Stavgar, Tore Bjark 100 21,9 Knut Aspelin, Gustav Aspelin 100 21,9 Lara Urbanski Skjolden 100 21,9 Per Kogstad, Andre Bertil Mollan 90 19,7 Kirsten Nygård 88 19,2 Geir Svartkjønnli 88 19,2 Marit Svartkjønnli 88 19,2 Katja Christina Nordgaard 86 18,9 Jan Egil Øye 80 17,5 Kim Wahl 80 17,5 Kim Wahl 80 17,5 Birger Kristian Steen 76 16,7 Kjell Bråthen 75 16,4 Mads Haadem 74 16,2 Marie Haadem 73 16,0 Daniel Kjølstad 73 15,9 Finn Olav Eide 70 15,3 Ebbe Rømcke 69 15,1 Helene Margrethe Haugan 65 14,3 Morten Berg 65 14,2 Øyvind Granheim 65 14,2 Johan, Line og Tale Helle 63 13,7 Trond Sandbu 60 13,1 Ove Brynestad 59 12,9 Kårstein Olav Vadset 55 12,0 Hans Jacob Trumpy 53 11,6 Frøytids Tengs Lien 53 11,6 Hermine Midelfart 53 11,5 Endre Røsjø 52 11,4 Elizabeth Reine 51 11,1 Arne Kristian Mæland 50 11,0 Brede Gunnar Huser 50 11,0 Ketil Skorstad 50 11,0 Kjell Bråthen 50 11,0 Ole Morten Stangeland 50 11,0 Per Lømo 50 11,0 Richard Urbanski 50 11,0 Thomas Beck 50 11,0 Trond Myhre 50 11,0 Liv Gunhild Tandberg Omre 50 10,9 Jarle Norman-Hansen 48 10,6 Per Kåre Kogstad 47 10,3 Leif Orstad 47 10,3 Anton Stadshaug 47 10,2 Erik Borch Gjone 46 10,1 Terje Frigstad 46 10,0 Atle Strømmen Briskemyr 43 9,4 Peter Reine 43 9,4 Torstein Heggebø 41 9,0 Jan Heggelund 41 9,0 Aril Resen 40 8,8 Arne Prytz Larsen 40 8,8 Erik Langaker 40 8,8 Harald Ellefsen 40 8,8 Tore Bjark 40 8,8 Mariano Calisto Ramirez 39 8,5 Tore Bjark, Eivind Akervold 38 8,3 Christian Åbyholm 38 8,2 Arne Jostein Hatten 36 7,9 Frode Telstø 36 7,9 Trond Ytterdal 35 7,7 Jens Ole Foss 35 7,7 Lars Johan Mølster 35 7,7 Oddvar Reine Christensen 35 7,7 Tom Rainer Nilsen 35 7,7 Tore Myrholt 35 7,7 Truls Kjærgaard Nissen 35 7,6 Odd W. Rønning 34 7,5 Bjørn Haukebø 33 7,2 Lars Rønning 32 7,1 Timothy Churk Yue Yip 31 6,7 Anne Kristin Aksnes 30 6,6 Christen Heiberg 30 6,6 Kjetil Askildsen 30 6,6 Marit Mæland Strand 30 6,6 Øystein Topp 30 6,5 Tom Komnæs 29 6,4 Asle Myhr 29 6,4 Jens Lippestad 29 6,3 Chi Him Chan 28 6,0 Lars Mohagen 28 6,0 Carl Christoffer Oddum 27 5,9 Christian Hergot 26 5,7 Brita Eilertsen 26 5,6 Martin Michaelsen 25 5,5 Ivar Magistad 25 5,5 Kjell Noer 25 5,5 Knut Erland Grubben 25 5,5 Lars Nordby 25 5,5 Niels Werring 25 5,5 Rubert Edna 25 5,5 Svein Rød 25 5,5 Frank Berntsen 25 5,4 Erlend Waade 23 5,0 Vidar Lien 23 5,0 Bjørn Wicklund 23 4,9 Torstein Nesje 23 4,9 Heine Bendal 22 4,8 Kjell Arne Aaser 22 4,8 Arild Bakke 22 4,8 Ørjan Birger Steen 21 4,6 Sindre Steine Ims 21 4,5 Knut Førland 21 4,5 Tore Audun Høie 20 4,5 Christina Johanna Steen Downes 20 4,4 Dusan Duraj 20 4,4 Frank Jørgen Stigum 20 4,4 Gunnar Lien 20 4,4 Hans Otto Meyer 20 4,4 Ida Ørsnes Brekke, Jon Oddvin Ørsnes 20 4,4 Jan Tore Jahre 20 4,4 Kristen Bakken 20 4,4 Kristian Joon Pettersen 20 4,4 Odd Torolv Malmedal 20 4,4 Trond Løbben 20 4,4 Torgeir Peder Larsen 20 4,3 irina Jonsson 19 4,2 Tom Rainer Nilsen 19 4,2 Inger Marie Volstad 19 4,1 Pål Erik Elstad 19 4,1 Hans Atle Bale 19 4,1 Lars Rønning 18 4,0 Kristen Vegge 18 4,0 Halvor Liodden 18 3,9 Kristian Byskov 18 3,9 Kåre Reidar Strømsholm 18 3,8 Håkon Aksnes Eide 17 3,8 Mathias Skjæggestad 17 3,8 David Alexandre Engelien-Lopes 17 3,7 Bjørn Tore Røstad 17 3,7 Jan Heggelund 17 3,7 Svein Egil Nielsen 17 3,7 Sune og Siv Madland 16 3,5 Ingil Sundsbø 16 3,5 Marcus Bjark 16 3,4 Wilhelm Bjark 16 3,4 Alfred Ingvar Hastensen 15 3,3 Aud Garpestad 15 3,3 Carl Christian Glad 15 3,3 Christian og Solveig Petersen 15 3,3 Christian Tidemand Nygaard 15 3,3 Einar Haugstad 15 3,3 Einar Undseth 15 3,3 Ivar Henry Harsvik 15 3,3 Jens Petter Rønning 15 3,3 Knut Nygaard, Kristin Horjen 15 3,3 Lars J. Nå 15 3,3 Nils Håvard Marvik 15 3,3 Nils Larsen, Gry Slotterøy, Stian Folker Larsen 15 3,3 Oddleiv Johannes Sverkmo 15 3,3 Peer Arne Hovland 15 3,3 Peter Olav Straume 15 3,3 Sissel Olaug Sandvik 15 3,3 Stian Hansen 15 3,3 Torgeir Haug 15 3,3 Ståle Leitvoll 15 3,3 Pål Håland 14 3,2 Adrianus Josephus Bink 14 3,1 Tore Austad 14 3,1 Sten W. Stensen 14 3,0 Stein Dvergsnes 14 3,0 Andreas Stang 14 3,0 Bjørn Magnus Kopperud 13 2,8 Eira Haadem 13 2,8 Andre Bertil Mollan 13 2,7 Kristian Skyttern Berg 13 2,7 Torbjørn Helle 12 2,7 Shanthalakshmi Shankar 12 2,7 Bjørn, Thor, Thorstein og Trygve Fossum 12 2,7 Eivind Haugan 12 2,6 Jakob Hatteland 12 2,6 Odd Bjarne Mosness 12 2,6 Olav Fjellså 12 2,6 Sverre Konrad Schau 12 2,6 Trym og Cathrine Nordhus 12 2,6 Anita Huun 12 2,6 Kaare Moursund Gisvold 12 2,6 Helge Georg Lunde 12 2,6 Nikolai Finset 12 2,6 Oda Karine Støve Fostad 12 2,5 Per Ove Leon Håvik 12 2,5 Inge Nicolaysen 11 2,5 Svein Petter Hostad 11 2,5 Ketil Aas-Johansen 11 2,4 Jan Olav Frederik Rivelsrud 11 2,4 Christian Severin Jansen 11 2,4 Øistein Dahlen 11 2,4 Thomas Dørum 11 2,4 Tore Høie 11 2,3 Kaare Gisvold 11 2,3 Anne Grethe Larsen 11 2,3 Kenneth Løvold 10 2,2 Arne Edvard Børtveit 10 2,2 Asbjørn Sæbø 10 2,2 Audun Kvasbø 10 2,2 Bengt Bjerke 10 2,2 Bjarne Ragnar Berge 10 2,2 Cathrine Sæther 10 2,2 Espen Myrvold 10 2,2 Frode Telstø 10 2,2 Helge Gledisch Borgnes 10 2,2 Helge Holst 10 2,2 Helge Rørvik 10 2,2 Ingegjerd Torveig Moe 10 2,2 Jan Egil Pedersen 10 2,2 Jarle Bjørheim 10 2,2 Johan Petter Sandberg 10 2,2 Jon Ferdinand Finne 10 2,2 Kjell Christian Bugge 10 2,2 Kristian Vidar Jøssang 10 2,2 Malvin Villabø 10 2,2 Matthias Hofmann 10 2,2 Mona Ludvigsen 10 2,2 Natasha Loretta Folker 10 2,2 Osmund Våga 10 2,2 Per Bergerskogen 10 2,2 Per Christian Andresen 10 2,2 Per Johnny Bråthen 10 2,2 Per Vernvik 10 2,2 Roar Stjern 10 2,2 Sidsel Sæterhaug 10 2,2 Snorre Erik Øverland 10 2,2 Steffen Mussche-Johansen 10 2,2 Stein Eskerud 10 2,2 Jon Stephen von Tetzchner 10 2,2 Ståle Kolbjørn Angel 10 2,2 Svein Erik Lampe 10 2,2 Svein Holm Rust 10 2,2 Tommy Sivertsen 10 2,2 Tore Listad 10 2,2 Trond Erik Sverre 10 2,2 Trygve Graff-Wang 10 2,2 Xu Zhao 10 2,2 Frank Berner Wilhelmsen 10 2,2 Ole Henrik Zachariassen 10 2,2 Åstein Sønsteby, Øyvind Hermansen, Mariano Ramirez 10 2,1 Bjørn Tore Taraldsen 9 2,0 Øyvind Birkenes 9 2,0 Ove Steinar Haga 9 2,0 Arne Johan Matheussen 9 2,0 Kjell-Linas Solhaug 9 2,0 Marianne Sæther 9 2,0 Olav Gohn 9 2,0 Sverre Hansen 9 1,9 Trygve Sandvik, Anne Grethe Kittilsen 9 1,9 Thorleif Enger 9 1,9 Alexandra Angelil 9 1,9 Arne Helleland 9 1,9 Tom Vidar Rygh 9 1,9 Zain Ul Haq 8 1,8 Per Arne Isingrud 8 1,8 Berit Helene Dybdahl 8 1,8 Øyvind Birkenes, Lise Storlien 8 1,8 John Harald Henriksen 8 1,8 Ivar Martinsen 8 1,8 Helge Møller Naley 8 1,8 Per Johnny Bråthen 8 1,8 Elisabeth Claesson 8 1,8 Espen Stenersen 8 1,8 Frank E. Åbyholm 8 1,8 Frank Paul Wåg 8 1,8 Harald Magnussøn 8 1,8 Jan Vidar Knutslid 8 1,8 John Raaum 8 1,8 Jørund Græe 8 1,8 Kristoffer Askildsen 8 1,8 Marit Collin 8 1,8 Ole-Christian Presterud 8 1,8 Per Harald Bjark 8 1,8 Stein Ragnvald Mørk 8 1,8 Tore Sønsteby 8 1,8 Trond Riiber Knudsen 8 1,8 Bernt Øystein Flesvik 8 1,7 Jan Magne Haugane Berg 8 1,7 Astrid Solesvik 8 1,7 Anita Valaker 8 1,7 Rolf Kåre Nilsen 8 1,7 Roy Edvardsen 8 1,7 Espen Skorstad 8 1,7 Alf Anton Eid 8 1,6 Espen Haldor Wessel 8 1,6 Jan Einert Sejerstad 8 1,6 Jan Mats Torlei 8 1,6 Liv Berg-Larsen 8 1,6 Rune Brandsegg 8 1,6 Trond Mehren Vendshol 8 1,6 Rolf Jens Strømsheim 7 1,6 Tom Ustgård 7 1,6 Øystein Rø 7 1,6 Svein Inge Stavseng 7 1,6 Steffen Steen Jakobsen 7 1,6 Kjell Åge Skyttermoen 7 1,6 Anne Strand 7 1,6 Jan Mellbye 7 1,6 Erlend M. Christoffersen 7 1,6 Stein Helge Fredheim 7 1,5 Erlend Frantzen Strøm 7 1,5 Kjetil Lye 7 1,5 Ørjan Rollness 7 1,5 Rita Bakken 7 1,5 Anders Vist 7 1,5 Andor Hjellbakk 7 1,5 Arne Otto Sandaker 7 1,5 Bård Berge 7 1,5 Gunnar Stig Holmefjord 7 1,5 Hans Martin Haug 7 1,5 Jan Erik Jacobsen 7 1,5 Jan Ludolph Andersen 7 1,5 Jan Thorgersen 7 1,5 Jarle Salomonsen 7 1,5 Lars Atle Lervik 7 1,5 Magne Lamvik 7 1,5 Oddbjørn Fostad 7 1,5 Sigbjørn, Jone og Tore Sondresen 7 1,5 Sten Johan Bennetter 7 1,5 Åge Eriksen 7 1,5 Hogne Vagland 7 1,5 Sten Richard Berggren 7 1,5 Tom Reidar Winther 7 1,5 Trond Erik Skjerven 7 1,5 Erling Rytter 7 1,5 Camilla og Christian Moen 7 1,5 Gudmund Aasgaard 7 1,4 Kjetil Holstad 7 1,4 Bjarne Storset 7 1,4 Johannes Sjøflot 7 1,4 Randi Fredriksen 7 1,4 Jonida Abazaj 7 1,4 Dagfinn Nilsen 7 1,4 Edit Louise Bronken 7 1,4 Frank Karlsen 7 1,4 Gary Rolston 7 1,4 Halvor Røstad 7 1,4 Morten Opøyen 7 1,4 Sven Ivar Mørch 6 1,4 Grete Sundby, Lise Sundby Nybø 6 1,4 Mohammed Anouar El Quali 6 1,4 Tor Øyvind Vedal 6 1,4 Helge Helle Hauso 6 1,4 Bård Eskeland 6 1,4 Johanne Færevaag 6 1,4 Svein Ivar Haug 6 1,4 Kjartan Are Furset 6 1,3 Ola Ellingbø 6 1,3 Daniel Nikolai Aasbø-Rogulj 6 1,3 Arthur Johan Brudvik 6 1,3 Astrid Johanne Bratvedt 6 1,3 Christian Lorentzen 6 1,3 Erlend Sogn 6 1,3 Eva Flagstad Sjaastad 6 1,3 Frode og Mona Margrethe Bremnes 6 1,3 Inge Mikal Dyrkorn 6 1,3 Jan Ivar Ljosland 6 1,3 Johan Rune Lenschow 6 1,3 Kolbjørn Havnes 6 1,3 Lise Løvenskiold 6 1,3 Oddmund Eldfinn Foss 6 1,3 Sigge Magne Pedersen 6 1,3 Snorre Aunet 6 1,3 Stein-Erik Jørgensen 6 1,3 Steinar Gran 6 1,3 Stig Brobakken 6 1,3 Terje Sæther 6 1,3 Tom Arne Birgersen 6 1,3 Tony Singh Bansi 6 1,3 Åge Karlsen 6 1,3 Berit Ekornes Unhjem 6 1,3 Ander og Espen Egner, Anders Færgestad 6 1,3 Morten Amundsenb 6 1,3 Tore Bjørn Gloppe 6 1,3 Peder Tulluan 6 1,3 Markus Nordby 6 1,3 Bjørn Sønderland 6 1,3 Brith Inger Bekkevold Theodorsen 6 1,3 Erik Nordli 6 1,3 Johan Reinsli 6 1,3 Vinayak Chettimada 6 1,3 Nicolai Malling 6 1,2 Emil Skjelbred 6 1,2 Jan Erik Svendsen 6 1,2 Stian Jacobsen 6 1,2 Arne Lundal 6 1,2 Egil Sivertsen 6 1,2 Erik Meyer 6 1,2 Jon Daniel Nesje 6 1,2 Karl Fredrik Bror Eliasson 6 1,2 Marit Sæther 6 1,2 Ole Sævild 6 1,2 Rune Alexander Eidet 6 1,2 Joar Olai Rusten 5 1,2 Tor Sten Pedersen 5 1,2 Rune Johannessen 5 1,2 Dick Paul Krabbendam 5 1,2 Jan Ragnvald Eira 5 1,2 Svein Anders Tunheim 5 1,2 Svein Ravndal 5 1,1 Margrethe Uchermann Wiese 5 1,1 Margrethe Uchermann Wiese 5 1,1 Terje Andre Pedersen 5 1,1 Terje Andre Vestad 5 1,1 Knut Lyng Sandvik 5 1,1 Nikolas Rogne 5 1,1 Mohammad Ali Pasha 5 1,1 Ansgar Valbø 5 1,1 Arne Gunnar Harnes 5 1,1 Arne Johannes Lundal 5 1,1 Arnt Even Bakke 5 1,1 Benjamin Sommer 5 1,1 Bodil Melby 5 1,1 Børre Walter Løkenhagen 5 1,1 Claudia Gertrud Fortmuller 5 1,1 Egil Søvik Pedersen 5 1,1 Einar Even Svendsen 5 1,1 Erik Holst 5 1,1 Erik Norgård 5 1,1 Fillip Askildsen 5 1,1 Frederik Andreas Aall 5 1,1 Frode Bremnes 5 1,1 Geir Jenssen 5 1,1 Gunnar Tobias Gürrich 5 1,1 Hallvard Rolv Mølmen 5 1,1 Hans Eirik og Kristine Vigeland 5 1,1 Harald Selseng 5 1,1 Hartvig Oliver Bjerke 5 1,1 Helge Gisholt 5 1,1 Håkon Loen 5 1,1 Ingeborg Kvikshaug-Taule 5 1,1 Ivan Holmen 5 1,1 Jan Arild Garsjø 5 1,1 Jarle Kristen Roti 5 1,1 Ketil Kvarme 5 1,1 Kjell Eivind Bøhle 5 1,1 Kjetil Askildsen 5 1,1 Kjetil Gregersen 5 1,1 Kaare Grøtta 5 1,1 Kaare Grøtta 5 1,1 Lars Grønvold 5 1,1 Martin Meyer 5 1,1 Nils Fossen 5 1,1 Odd Johan Hansvik 5 1,1 Pares Enrique Sauleda 5 1,1 Per Helge Tiller 5 1,1 Raymond Peter Eiken 5 1,1 Rolf Ivar Amundsen 5 1,1 Rune Silden Eikenes 5 1,1 Tidemann Våge Onstad 5 1,1 Tom Vidar Rygh 5 1,1 Tor Cederkvist 5 1,1 Tord Geir Wikborg 5 1,1 Truls Evensen 5 1,1 Ulf Bernhard Jespersen 5 1,1 Wicki Eliassen 5 1,1 Yngve Edvardsen 5 1,1 Øivind Arne Dahl 5 1,1 Øyvind Øverland 5 1,1 Christian Haatuft 3 0,5

ABG-meglere i fleng

Også aksjekjendis Ketil Skorstad har aksjer for 11 millioner. Han har i likhet med Fougner en fortid i ABG.

Tidligere ABG-meglere er det flust av. Aril Resen er blant dem, med aksjer for 9 millioner. Her er også ABG-sjefen Peter Olav Straume med aksjer for 3 millioner og Jarle Normann-Hansen med aksjer for 11 millioner.

ABG var det tidligere Fiba Nordic der Erik Langaker var aktiv tidligere i sin karriere. Langaker har aksjer for 9 millioner.

Investor Kjell Bråthen, som har vært sentral aksjonær siden selskapet gikk på børs for 25 år siden, har aksjer for 11 millioner.

Apropos sentral, en sentral aksjeinvestor på 1980-tallet var Harald Ellefsen. Han har luktesansen i orden fortsatt, og har Nordic-aksjer for 9 millioner.

Geilo-megler

Forvalter Christian Aabyholm må nevnes med aksjer for 8 millioner. Det samme med tidligere Pareto-topp Christen Heiberg med aksjer for 7 millioner. Brita Eilertsen har sittet i Orkla Finans og Enskilda, men er nå styregrossist. Hun har aksjer for 6 millioner.

ABG-megler Kjell Noer har aksjer for 5 millioner, Bjørn Wicklund for det samme, mens Opera-gründer Jon S. von Tetzchner har aksjer for 2 millioner. På samme nivå finner vi også navn som Thorleif Enger og Tom Vidar Rygh.

Eiendomsmeglere er det normalt lite av på aksjonærlistene i børsnoterte selskaper, men i Nordic Semi sitter én av de beste - Geilo-megler Christian Haatuft med 2.500 aksjer verdt en halv million kroner.