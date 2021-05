Nedskrivninger svekket bunnlinjen

Rubrikkselskapet Adevinta presenterte onsdag morgen resultat for første kvartal.

Selskapet økte inntektene til 182,1 millioner euro fra 174,5 millioner i fjor. Driftsresultatet ble imidlertid påvirket i stor grad av nedskrivinger på totalt 40,2 millioner og utgifter i forbindelse med salg av Shpock på 25,1 millioner euro.

Datterselskapet må selges for at britiske myndigheter skal godkjenne Adevintas oppkjøp av eBay-virksomheten i landet.

Det sørget for at posten endte i minus 12,4 millionerot pluss 25,7 millioner i fjor.

Adevinta fikk en EBITDA inklusive felleseide selskaper (JVer) på 57 millioner euro i første kvartal 2021, mot 43 millioner euro i samme kvartal året før.

Det var på forhånd ventet en EBITDA inkludert JV på 50 millioner euro, ifølge Infront-konsensus.

Driftsinntektene inklusive JVer ble 200 millioner euro i kvartalet mot 188 millioner i fjor.

Resultat etter skatt ble følgelig også påvirket og endte med et tap på 37,3 millioner euro. Samme post i fjor endte på minus 36,9 millioner euro.

Positivt momentum

Adevinta hadde en «sterk og overbevisende start» på 2021, og selskapet forventer at det positive momentumet vil fortsette gjennom det resterende av 2021, ifølge selskapets presentasjon i forbindelse med kvartalsrapporten.

Samtidig trekker selskapet frem at ulikt fra 2020, vil det ikke dra fordeler av myndighetssubsidier i andre kvartal 2021, ifølge TDN Direkt. Subsidiene var omtrent 3 millioner euro i andre kvartal 2020.

Adevinta skriver videre at de mener de er godt posisjonert etter å ha styrt gjennom krisen vellykket i over et år, og dermed «møter de den kortsiktige usikkerheten med mer trygghet».

Adevinta gjentar i rapporten at de etter oppkjøpet av eBay Classified Group vil bli verdensledende innen rubrikkannonser med dekning på omtrent 1 milliard mennesker.

«Vi forventer at eBay i kombinasjon med Adevinta vil drive frem betydelige og bærekraftige omsetning- og kostnadssynergier med en estimert EBITDA run-rate-påvirkning på 130-165 millioner euro i det tredje året basert på nåværende portefølje», gjentar selskapet.

Adevinta (Mill. EUR) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 182,1 174,5 Driftsresultat -12,4 25,7 Resultat før skatt -30,1 -24,9 Resultat etter skatt -37,3 -36,9