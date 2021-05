Elektroimportøren leverer sterk vekst og rekordresultat i første kvartal. Topplinjeveksten ble 34,7 prosent, etter at inntektene løftet seg til 345,7 millioner kroner. All veksten var organisk.

Like-for-like-veksten kom inn på 28,1 prosent, drevet av 51,8 prosent vekst i nettsalg og 25,2 prosent vekst i fysiske butikker.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) gikk fra 15,7 millioner kroner i fjorårets første kvartal til 32,3 millioner kroner i år. Justert EBITDA-margin gikk fra 6,1 til 9,4 prosent.

«Vi har klart å øke salget i alle kundegrupper, salgskanaler og produktkategorier, og vi har økt vår markedsandel på B2B-området», heter det i rapporten.

«Noen av våre butikker har vært stengt for B2C gjennom kvartalet, men med innføringen av gode leveringsalternativer har gjort oss i stand til å opprettholde salget til kundegruppen», skriver selskapet videre.

Tommel opp fra DNB Markets

Elektroimportøren leverer med dette bedre enn hva DNB Markets hadde ventet seg.

«Etter at selskapet i februar rapporterte bedre tall enn ventet for fjerde kvartal, ser det etter en første gjennomgang ut til at den positive utviklingen også har fortsatt gjennom første kvartal», skriver meglerhuset i onsdagens aksjerapport.

DNB Markets lå på forhånd inne med 325 millioner kroner i inntekter, 28 millioner i EBITDA og et resultat før skatt på 15 millioner kroner.

Og markedet belønner Elektroimportøren med kursoppgang onsdag. Aksjen står etter nesten en times handel på Euronext Growth i 90,50 kroner, opp 3,6 prosent. Verdsettelsen er dermed opp over 80 prosent siden noteringen i midten av desember i fjor.

Før eventuelle justeringer på grunnlag av onsdagens rapport har DNBs analytikere operert med en kjøpsanbefaling og kursmål 86 kroner.

Elektroimportøren (Mill. kr) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 345,7 256,7 Driftsresultat 23,0 7,9 Resultat før skatt 20,6 4,1 Resultat etter skatt 15,5 2,7