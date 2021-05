Adm. direktør i Spetalen-selskap trer av

Den fungerende administrerende direktør Siw Ødegaard har informert styret i Ayfie Group at hun trekker seg fra sin stilling, ifølge en børsmelding.

Ødegaard holder også stillingen som finansdirektør i selskapet, og hun har ifølge meldingen gått med på å bli i selskapet inntil 31. juli 2021.

– Jeg har etter fire år i Ayfie bestemt meg for å gå videre. Ayfie er nå godt posisjonert for vekst og ekspansjon, og jeg er sikker på at styret og ledelsen vil lykkes i den videre utviklingen av selskapet, sier Ødegaard.

Videre kommer det frem av styret har utnevnt Lasse Ruud som ny midlertidig konsernsjef. Han kommer fra stillingen som kommersiell direktør.

Øystein Stray Spetalen eier gjennom Tycoon Industrier 15,8 prosent av aksjene i selskapet og er med det største eier.