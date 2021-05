Bjørk Invest AS, nærstående til styremedlem Thorstein Berg, kjøpte tirsdag 4. mai 40.000 aksjer i House of Control til kurs 24 kroner, går det frem av en børsmelding.

Aksjeposten gikk dermed for 960.000 kroner.

Aksjonærlister med et par dagers forsinkelse viser at Bjørk Invest før transaksjonen sto oppført med 2.844.000 aksjer i House of Control, tilsvarende 4,99 prosent eierandel.