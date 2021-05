Sterkere kvartal for Siemens Energy

Energi-teknologiselskapet Siemens Energy fikk et justert driftsresultat før ned- og avskrivninger (EBITDA) på 197 millioner euro i regnskapsmessig andrekvartal 2021 mot 88 millioner euro i samme periode året før.

Det fremgår av selskapets kvartalsrapport onsdag, skriver TDN Direkt.

Ordreinngangen i kvartalet steg med 39,0 prosent fra samme periode foregående år til 10,5 milliarder euro, drevet av Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE), opplyses det. Ordreinngangen i SGRE var på 5,5 milliarder euro noe som tilsvarer en oppgang på 149,7 prosent fra samme periode foregående år.

TDN skriver videre at Siemens Energy nedjusterer guidingen for omsetningsvekst i regnskapsmessig 2021 til mellom 3 og 8 prosent, fra tidligere 2 til 12 prosent. Justert EBITDA-margin før spesielle poster ventes fortsatt til mellom 3 og 5 prosent.

For SGRE nedjusteres guidingen for omsetningsvekst til mellom 8 og 11 prosent for regnskapsmessig 2021, fra tidligere 8 til 18 prosent.

Selskapet skriver at de fortsetter å vente dempet utvikling i global økonomi for resten av regnskapsmessig 2021, med risiko spesielt knyttet til geopolitiske og geoøkonomiske usikkerheter.