Flere meglerhus tar grep etter Telenor-tall

En rekke meglerhus gjør endringer etter at Telenor presenterte kvartalsrapporten tirsdag. Selskapet la frem en rapport som viste et milliardras i første kvartal, etter militærkuppet i Myanmar 1. februar.

Nedgraderer

Handelsbanken Capital Markets nedgraderer ifølge TDN Direkt Telenor til hold fra kjøp, med et kursmål på 158 kroner, ned fra 165 kroner.

SEB Equities nedjusterer kursmålet til 165 fra 168 kroner, med en gjentatt kjøpsanbefaling.

SEB har ifølge nyhetsbyrået nedjustert ebitda-estimatet for 2021-2023 med to prosent, men mener Axiata-avtalen kan være startpunktet for å bevise en verdirealisering i Asia og at aksjen da kan begynne å prestere.

Credit Suisse nedjusterer ifølge Reuters kursmålet til 159 kroner pr. aksje, fra tidligere 162 kroner.

ABG Sundal Collier opprettholder sin kjøpsanbefaling og kursmål 175 kroner, skriver TDN Direkt.

6,5 milliarder blåst

Telenor har besluttet å skrive ned hele verdien av Telenor Myanmar på 6,5 milliarder kroner i første kvartal 2021, ifølge selskapets kvartalsrapport tirsdag.

– I Myanmar opplever vi en uoversiktlig og usikker situasjon. Vi er dypt bekymret for utviklingen i landet, kommenterte konsernsjef Sigve Brekke i melding.