– Selg Q-Free på 14,40

Kongslie har kjøpsanbefaling på Q-Free, men nå har aksjekursen passert kursmålet på 6,50 kroner med god margin. Anbefalingen om å selge en kurs opp mot budet, baserer han på selskapets 2025-guiding.

For inneværende år har Q-Free sagt at selskapet skal vokse på topp- og bunnlinje, og ifølge guidingen er målet 1,3–1,5 milliarder kroner i omsetning i 2025 og en årlig vekst på over 10 prosent. Videre har selskapet sagt at en økning i programvaresalg og selskapets skalerbare løsninger vil gi EBITDA-marginer på mellom 15 prosent og 20 prosent.

– Vi har regnet oss frem til en aksjekurs på 17,50 kroner pluss det de makter å bygge opp av kontanter underveis dersom selskapet innfrir guidingen, men det vil også kreve betydelige investeringer underveis, sier Kongslie, og fortsetter:

– Vi mener selskapet har en lang vei å gå for å nå målene, så et rent kontantbud på 14,40 kroner vil være et attraktivt siden vi ikke aner hvilket selskap som har fremmet budet.

Store tap

Q-Free omsatte for 889,3 millioner kroner i 2020 etter en nedgang i inntektene på 7,6 prosent. Selskapet tapte også 41 millioner kroner i 2020 og rapporterte et underskudd på 50 millioner kroner året før.

Selskapet har tidligere hintet om at det er aktuelt å selge deler av virksomheten. I forbindelse med fremleggelsen av 3. kvartal bekreftet også selskapet at det var ekstern interesse for samtlige forretningsområder, selv om selskapet kun hadde klassifisert at parkering og «infomobility»-virksomheten var til salgs.

BUD: Et amerikansk selskap bur 1,6 milliarder kroner for veiprisingsselskapet Q-Free med 60 prosent oppgjør i aksjer. Foto: Q-Free

Konsernsjef Håkon Volldal bekreftet den gang at de hadde fått henvendelser vedrørende alle forretningsområdene i selskapet og at dette var grunnen til at de valgte å kommunisere til markedet at det foregikk en rekke prosesser.

I en pressemelding 4. mai ble det også kjent at Q-Free selger ut parkeringsdivisjonen til Dave Redford, lederen av denne divisjonen, for å konsentrere seg om kjernevirksomheten.

Ukjent budgiver

Et amerikansk selskap som kan være en aktuell Q-Free-kjøper, er det Nasdaq-noterte Iteris. Selskapet har samarbeidet med Q-Free på en kontrakt med Virginia Department of Transportation.

Med en omsetning på 120 millioner dollar og en markedsverdi på 280 millioner dollar er selskapet jevnstort med Q-Free.

Med en varslet økt satsning på infrastruktur fra amerikanske myndigheter har finansielle aktører begynt å røre på seg. For tre uker siden ble det meldt at PE-selskapet Investcorp kjøper opp RoadSafe Traffic Systems, et Chicago-basert selskap med 1,3 milliarder dollar i årlig omsetning.