Sterkt første kvartal – slo estimatene

Schibsted leverte et sterkt første kvartal på driften og økte topplinje, driftsresultat og resultat før skatt. Resultatet etter skatt ble påvirket av Adevinta-tap.

Omsetningen i første kvartal økte fra like over 3 milliarder i fjor til 3,4 milliarder i år. Sterk inntjening sendte også driftsresultatet opp nær det tredobbelte til 346 millioner mot 117 millioner kroner i fjor. Det var ventet et driftsresultat på 293 millioner.

– Hoppet er drevet av samtlige driftsområder, men spesielt Nyhetsmedier hadde et sterkt kvartal. Underliggende inntekter steg 3 prosent som følge av sterk vekst i digitale abonnement, i kombinasjon med lavere kostnader, sier konsernsjef Kristin Skogen Lund i kvartalsrapporten.

Resultat før skatt endte på 294 millioner, mot 77 millioner i fjor, mens resultatet etter skatt ble påvirket av Adevinta-tap på 501 millioner kroner.

Det sørget for at bunnlinjen endte med tap på 279 millioner, mot tap på 385 millioner i fjor.

Schibsted (Mill. kr) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 3.401 3.026 Driftsresultat 346 117 Resultat før skatt 294 77 Resultat etter skatt -279 -385