Kahoot kjøper selskap med verdi på opptil 4,2 mrd.

Kahoot har kjøpt det California-baserte selskapet Clever, som er en av de mest brukte digitale læringsplattformene for amerikanske skoler opp til videregående nivå, ifølge en melding fra selskapet.

Kjøpesummen er 435-500 millioner dollar, tilsvarende rundt 3,6-4,2 milliarder norske kroner. Oppgjøret består av 82 prosent i kontanter og 18 prosent i Kahoot-aksjer.

Transaksjonen ventes å bli fullført innen utgangen av andre kvartal 2021.

Clever vil etter transaksjonen være heleid av Kahoot, men forbli en egen plattform og fortsette å operere under merkevaren Clever. Det amerikanske selskapet ble grunnlagt i 2012 og tilbyr en gratis digital læringsplattform. I 2020 benyttet 50 prosent av alle studenter på over 89.000 skoler plattformen. Det tilsvarer over 20 millioner studenter hver måned.

Clever samarbeider også med over 600 applikasjonsutviklere, inkludert mange av de ledende amerikanske og globale leverandørene av digital læring, som Khan Academy, McGraw Hill og Zoom. Nylig annonserte det også et samarbeid med Google Classroom.

Clever venter en omsetning på 44 millioner dollar i 2021 og det har hatt en årlig omsetningsvekst på 25 prosent de tre siste årene.