Kahoot-sjefen om milliardkjøpet

Torsdag gikk det frem at Kahoot har kjøpt det California-baserte selskapet Clever, som er en av de mest brukte digitale læringsplattformene for amerikanske skoler opp til videregående nivå.

I timene etter lunsj faller aksjen på Oslo Børs.

Ifølge konsernsjef Eilert Hanoa i Kahoot kan selskapet med Clever bygge nye tjenester til læringsinstitusjoner i USA og globalt som de ikke hadde hatt muskler til alene, skriver TDN Direkt.

Hanoa viser til at oppkjøpet er noe Kahoot har jobbet med en god stund.

– Med Clever er USA desidert det største markedet for oss, både når det gjelder omsetning men også hva gjelder bruk, sier han til nyhetsbyrået.

Det amerikanske markedet er allerede er det største markedet for Kahoot hvor 45 prosent av selskapets omsetning i første kvartal stammer fra USA og Canada.

Derfor Clever

Hanoa trekker frem det som appellerte med Clever; nemlig deres brede portefølje med over 1 million aktive lærere på plattformen hver måned, samt over 20 millioner elever i måneden.

– Det finnes alltid alternative løsninger til alle bruksområder, og det finnes andre systemer tilgjengelig, men vi tror den jobben Clever har gjort med å bygge en portefølje av mer enn 50 prosent av alle amerikanske studenter, at de har over 90.000 skoler, samt har 96 av de 100 største skoledistriktene, ja det er ganske indikativ for bruken av Clever, sier Kahoot-sjefen til TDN Direkt.

Vil ikke gå i detalj

Kjøpesummen er 435-500 millioner dollar, tilsvarende rundt 3,6-4,2 milliarder norske kroner. Konsernsjefen ønsker ikke å gå i detalj på hvordan selskapet vil finansiere oppkjøpet.

– Full disclosure av oppkjøpet og hvordan Kahoot vil finansiere dette vil bli informert om ved closing. Men det jeg kan si er at Kahoot hadde en kontantbeholdning på 250 millioner dollar pr. 1. april. Så det blir en kombinasjon av kontanter, aksjer og andre finansielle instrumenter som nevnt i meldingen, forteller Hanoa.

Han legger til at betingelsene av ytelsesvederlaget på 65 millioner dollar også vil bli offentliggjort senere.

Intenst kvartal

Kahoot presenterte også kvartalstall torsdag. Selskapet firedoblet inntektene, men store utgifter og oppkjøp gjorde at tapene på bunnlinjen tredoblet seg.

– Første kvartal var sterkt på de fleste områder og med høy vekst. Det sagt, har vi alltid ambisjoner om å forbedre oss enda mer. Samtidig har det vært et intenst kvartal med høy fart på utvikling, lanseringer og nye oppkjøp som gir godt grunnlag for ekspansjon også et stykke frem i tid, sier konsernsjef Hanoa, ifølge nyhetsbyrået.