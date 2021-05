Torsdag la Kahoot frem førstekvartalstall, og etter en positiv start på dagen, raste kursen utover dagen. Klokken 15.30 var aksjen ned over 6 prosent til 73,30 kroner.

– Dagens kvartalsrapport var omtrent på linje med forventningene, da mesteparten av resultatene var annonsert på forhånd. Kahoot er på god vei til å klare guidingen som ble gjentatt for 2021. Derfor burde resultatet i seg selv ikke ha betydning på aksjekursen, sier analytiker Henriette Trondsen i Arctic Securities.

De seneste månedene har Kahoot-aksjen utviklet seg svakt, og siden toppnoteringen har kursen falt med rundt 46 prosent.

– Aksjen har blitt påvirket av noe svakere rapportert organisk vekst enn tidligere, selv om den fortsatt er innenfor guidingen til selskapet. I tillegg har aksjekursutviklingen for høymultippel-selskaper vært svak i samme periode, noe som også påvirker Kahoot. Jeg mener Kahoot er et godt kjøp for langsiktige investorer. Derimot tror jeg de må bevise fortsatt sterk vekst fremover før en kursoppgang, sier hun.

Bygger et imperium

Trondsen mener at enkelte investorer misforstår Kahoot-konseptet, da det kan fremstå noe komplekst.

– Gjennom organisk vekst og tidligere oppkjøp bygger Kahoot et imperium av læringsapper i skolen, blant bedrifter og i privatmarkedet. Når disse blir mer integrert vil ikke «gammel» organisk vekst bli like relevant å se på som en god indikator for Kahoot-konsernet videre fremover, sier hun.