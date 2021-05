Vil mikse cocktails verden over

– Veksten forutsetter finansiering og skalering i utlandet. Vi planlegger å hente ny kapital til sommeren, enten via en emisjon eller folkefinansiering. Deretter skal vi fokusere på det amerikanske markedet. Det globale brennevinsmarkedet beløper seg til 450 milliarder dollar på årsbasis, og USA og Kina er de største markedene, sier Holst.

PLANLEGGER EMISJON: – Selskapet prises til rundt 60 millioner kroner, sier Christian Holst. Foto: Iván Kverme

Sikter høyt

De tre gründerne kontrollerer i dag til sammen rundt 60 prosent av aksjene i selskapet.

– Vi kjørte en emisjon for halvannet år siden der vi fikk inn «friends, fools and family». Den gangen var postprisingen 42 millioner kroner. I dag prises selskapet til rundt 60 millioner, forteller Holst, som har høye mål for fremtiden.

– Om fem år er vi godt etablert i USA og i nøkkelmarkeder i Europa, og Cocktail Club er det første folk tenker på når de søker inspirasjon, tips og oppskrifter til cocktails. Da sikter vi også mot 10 millioner medlemmer globalt, og en omsetning på rundt 500 millioner kroner.

Holst trekker frem nettbutikken for brennevin, Drizly, som i februar ble kjøpt av Uber for 1,1 milliarder dollar.

– På sikt ser vi for oss at Cocktail Club vil bli kjøpt opp eller gå på børs.

Salg av produkter via nettsiden

I tillegg til salg av kits vil Cocktail Club ha tre inntektsstrømmer: Tredjepartssalg av produkter og ingredienser via plattformen (der Cocktail Club tar en liten andel av omsetningen), salg av data til leverandørene og partnerskap med brennevinsindustrien. Det siste kan for eksempel være at en leverandør kjører en kampanje på nettsiden der et merke eksponeres via cocktail-oppskrifter.

Med de lover og regler vi har i Norge sier det seg selv at vår hovedsatsing blir i utlandet Christian Holst, Quenched

– Med de lover og regler vi har i Norge sier det seg selv at vår hovedsatsing blir i utlandet. Brennevinsbransjen bruker enorme beløp på å forstå kundene. Slike data kan de få av oss, sier Holst og fortsetter:

– I likhet med aktører som Uber, AirBnB, Amazon, Zalando og Komplett baserer også Cocktail Club seg på en SaaS-modell (Software as a Service, red.anm.). Dette åpner i fremtiden mulighetene for ulike aktører i bransjen å komme seg ut på det digitale markedet med salg av ingredienser, blandevann og alkohol via Cocktail Clubs plattform.

De fleste av Cocktail Clubs medlemmer er i dag mellom 24 og 45 år, og medlemsmassen er noenlunde likt fordelt mellom kvinner og menn. Foreløpig er det gratis å være medlem.

– Kan man ikke like gjerne gå inn på Youtube og finne videoer som viser hvordan man mikser drinker?

– Jo, men de er nærmest umulige å følge. Videoene på Cocktail Club er laget av bartendere. Vårt oppsett er enkelt å følge, og det er pakket inn i et interessant underholdnings- og livsstilsinnhold. Vi er en slags Spotify for drinker.