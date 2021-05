Fra overskudd til underskudd i Zaptec

At stadig flere går til innkjøp av elbil kommer godt til syne i ladeleverandøren Zaptecs førstekvartalsrapport. Selskapet hadde en organisk omsetningsvekst på 63 prosent i årets første kvartal sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Zaptec har satt seg en ambisjon om 70 prosent salgsvekst og en bruttomargin på nært 40 prosent i år. I første kvartal i år hadde selskapet derimot en bruttomargin på kun 33 prosent.

– Vi er ikke fornøyd med marginene i kvartalet, sier konsernsjef Anders Thingbø i Zaptec.

Skuffet markedet

Zaptec-aksjen falt 3 prosent fredag ettermiddag. Analytiker Carl Jørgen Flaen i Pareto Securities tror markedet lar seg skuffe over nettopp marginene. Selv synes han dette er mindre interessant i dette kvartalet.

– De har gjort en del ansettelser som slår negativt ut samt at det har påløpt en del kostnader relatert til lanseringen av den nye hjemmeladeren, sier han.

Produktmiksen er heller ikke representativ for de kommende kvartalene, mener Flaen.

– Vi vil trolig allerede fra andre kvartal se en betydelig bedring på marginsiden, sier han.

Thingbø mener kursfallet er fortjent.

– Jeg tror markedet reagerer på at bruttofortjenesten er lavere enn det nivået vi hadde i samme kvartal i fjor. Det er vel fortjent at vi får denne dommen fra markedet, for å si det sånn, sier han.

Marginforbedring

Den populære laderen Zaptec Home skal nå byttes ut med Zaptec Go. Dette skal få fart på marginutviklingen, ifølge Thingbø.

– Zaptec Go har de marginene vi sikter mot. Vi har planene klare for å få 40 prosent bruttomargin, sier han.

I første kvartal omsatte Zaptec for 73 millioner kroner, opp fra 45 millioner kroner i samme periode året før. Selskapet fikk et negativt driftsresultat på 6,5 millioner kroner, mot et overskudd på 3,2 millioner kroner i fjor.

Økte kostnader bidro negativt på resultatet.

– Forretningsmodellen vår er volumavhengig. Vi har tatt mer kostnader i første kvartal i management, tekniske ressurser og i salgsselskapene våre. Vi ser allerede konturene av dette i starten av andre kvartal, og det er derfor vi tør å sikte mot så høy organisk vekst.