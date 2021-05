Likte tallene – høyner kursmål

DNB Markets mener Schibsted leverte en solid rapport for første kvartal, og reagerer med å løfte kursmålet fra 420 til 460 kroner. Kjøpsanbefalingen gjentas, går det frem av fredagens aksjerapport fra meglerhuset.

«Schibsted kommuniserte i tillegg positive utsikter spesielt for virksomhetene innen stillingsannonser (rubrikk) og nyhetstjenestene (News Media). Vi har oppjustert EBITDA-estimatet (driftsresultat før av- og nedskrivninger, red. anm.) for 2021 med 8 prosent etter rapporten», heter det.

ATTRAKTIV: Schibsted og konsernsjef Kristin Skogen Lund. Foto: NTB

– Dette er attraktivt

På gårsdagens sluttkurs 412,90 kroner er selskapet på DNB-estimater for 2021 verdsatt på EV/EBITDA (EV = enterprise value = egenkapital pluss netto rentebærende gjeld, red. anm.) rundt 15x ekskludert eierandelen i Adevinta.

«Vi mener dette er attraktivt», konkluderer DNB Markets.

Schibsted går fredag eksklusive utbytte på 2 kroner, men stiger likevel 0,5 prosent (2 kroner) til 412,90 kroner i tidlig handel. Fra dette nivået ser analytiker Ole Martin Westgaard dermed en oppside på 11-12 prosent.

Danske Bank kutter

Danske Markets og analytiker Erik Ehrenpohl Sand gjentar også sin kjøpsanbefaling etter Schibsted-rapporten, men kutter ifølge TDN Direkt sitt kursmål fra 456 til 427 kroner.

Dette indikerer en oppside på mer beskjedne 3-4 prosent.

Meglerhuset begrunner nedjusteringen med et redusert kursmål for Adevinta, og er samtidig av den oppfatning at en utskillelse av Nordic Marketplaces kan gi et oppsidepotensial i aksjen på 48 kroner.