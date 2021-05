Henter 29 millioner til kamp mot strømjuks

– Tjenesten vår treffer alle forbrukere som betaler for mye for strømmen. Nå får vi tilført kapitalen vi trenger til å styrke organisasjonen, rigge oss for skalering og etablere oss som en tydelig utfordrer i strømmarkedet, sier medgründer og daglig leder i Elekt, Arnt Inge Sætern.

Elekt har utviklet en tjeneste som beregner vilkårene en forbruker har hos sin eksisterende strømleverandør, hvilke påslag strømselskapet tar og tilbyr deretter å minimum halvere prispåslaget. Selskapet har som mål å bli den foretrukne strømleverandøren for alle.

Tidligere i år lanserte Elekt tjenesten gjennom distribusjonspartneren BN Bank, som nå formidler den gjennom sin mobil- og nettbank.

– Med dette bidrar selskapet til å skape etterlengtet transparens i et strømmarked som lenge har vært preget av hemmelighold og prisjuks, hevder Sætern.

Selskapet har nå gjennomført en emisjonsrunde der 29 millioner kroner i frisk kapital kom inn.

Har hentet over 45 millioner

Høsten 2019 hentet selskapet inn 12,5 millioner i sin første emisjon fra energiselskapene FosenKraft og Ren Røros, i tillegg til de private investorene Leif Arne Langøy, Ivar Koteng og Jørgen Tegdan.

I emisjonen som nylig ble gjennomført kommer BEWI-eierne Bekken Invest inn som eiere, i tillegg til investeringsfondet Sarsia Seed og advokat Jens Naas-Bibow.

Naas-Bibow sluttet i fjor som leder for fornybaravdelingen i Advokatfirmaet Thommessen. Nå har han startet eget selskap, som også jobber med gründerbedrifter.