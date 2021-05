Tjener rått på offshore- og shippingkunder

Unisea-sjefen har en stab på 33 ansatte og majoriteten av disse sitter normalt på selskapets kontor i Skudeneshavn på Karmøy. Resten er fordelt på mindre kontorer i Bergen, Ålesund og Tromsø.

Selskapet har lagt stor vekt på brukervennlighet og enkelhet i utviklingsarbeidet, det betyr blant annet at det jobbes iherdig med å redusere antall klikk for å gjennomføre en operasjon, forteller Vilhelmsen.

– Enkelhet er avgjørende for om en programvare blir brukt eller ikke. Blir det for mye visuell støy er det kun noen få superbrukere som kan ha nytte av verktøyet, mens vi skal ha med oss både sjøfolk og administrasjonen på land, sier han.

Selskapet har i tillegg valgt å satse på samhandlingsplattform der Unisea og deres kunder åpent diskuterer forbedringer og nye tjenester. De fem seneste årene har selskapet mottatt over 600 innspill fra kunder, og av disse er 200 forslag stemt frem og endt opp som en del av programvaren.

– Det er med på å påvirke strategien vår og vi får tatt pulsen på hva kundene ønsker, sier Vilhelmsen.

Ikke best på alt

Programvaren er bygget med IT-verktøy fra de ledende teknologiselskapene i verden, mens selve programvaren leveres uten skreddersøm til kundene som senere har mulighet til å foreta konfigurasjoner.

– Vi har investert tusenvis av timer for at vår programvare skal virke i alle virksomheter enten det er en kunde med to skip eller 300 skip.

Ifølge Vilhelmsen er hovedkonkurrentene IT-selskaper som forsøker å gape over så mye som mulig slik at deres kunder kun trenger å forholde seg til én leverandør.

– Alle som har drevet med programvare har erfart at det ikke er realistisk at et selskap kan være best på alt. Det beste er kanskje å sitte med 2–4 selskaper som sitter med ekspertise på hvert sitt område, sier Vilhelmsen, og fortsetter.

– Vi ser at mange programvareselskaper er minst like opptatt av å selge utviklingstimer. På kort sikt kan det lønne seg med skreddersøm, men når neste programvareversjon slippes blir det dyrt.

Uaktuelt med salg

Uniseas forretningsmodell har historisk vært programvaresalg og vedlikeholdskontrakter, men selskapet er på full fart mot en høyere andel SaaS-inntekter. Men med kunder som til tider befinner seg langt til havs, kreves det en lokal installasjon på skipene.

Fremover ser Vilhelmsen for seg at mye av veksten vil komme utenfor hjemmemarkedet.

– I Norge har det hele tiden vært et høyt sikkerhetsfokus og mange var tidlig ute med å digitalisere. Dette har spredd seg til Europa, men i USA og Asia har flere ligget etter, sier Vilhelmsen.

Selskapets suksess har gjort at Vilhelmsen, som eier 72 prosent av Unisea, stadig får henvendelser fra PE-selskaper og industrielle aktører som vil forhøre seg om livsverket hans er til salgs.

– Det kommer mange henvendelser, men alle havner i en egen mappe på kontoret, til en gang det eventuelt skulle bli aktuelt. Vi har ingen planer om å selge, vi skal bruke tid på å videreutvikle virksomheten, sier Vilhelmsen.

Uniseas aksjonærer # Navn Eierandel 1 Kurt Roar Vilhelmsen 72,0% 2 Marianne Solstad Brekke 11% 3 Anette Solstad 11% 4 Per Gunnar Solstad 7% 5 Stian Paulsen 5%