Sysco kjøper Microsoft-eksperter

I løpet av de tre seneste årene har Sysco kjøpt fem selskaper fordelt på Norge, Sverige og Danmark.

Selskapet, som opprinnelig var et konsulenthus med tung Oracle-kompetanse inn mot energibransjen, har utvidet tilbudet til å omfatte Microsoft-teknologi samt ekspertise på Amazon og Apache Kafka.

Nå gjør Sysco, som eies av private equity-selskapet Credo Partners, enda et oppkjøp når de kjøper samtlige aksjer i svenske SQL Service.

Tredelt oppkjøpsstrategi

Ifølge adm. direktør Dagfinn Ringås er oppkjøpsstrategien tredelt.

– Selskapene vi kjøper har enten programvare inn mot energibransjen, de styrker konsulentmusklene eller de sitter med kompetanse på områder som allerede passer inn i porteføljen, sier han.

– SQL Service huker av på de to siste med tjenester for databaseovervåkning av SQL Server fra Microsoft og med ekspertise på dataanalyse og Azure.

Etter oppkjøpet blir Sysco nesten 50 ansatte i Sverige, det er nesten en dobling fra årsskiftet. SQL Service omsatte for 37 millioner kroner i 2020 og hadde et overskudd på 7,4 millioner kroner med rundt halvparten av inntektene fra administrerte tjenester (managed services).

– Med managed services som overvåker driftskritiske løsninger 24 timer i døgnet skalerer tekniske ressurser bedre og det gir stabile, forutsigbare og repeterbare inntekter. Prisingen er kanskje ikke like høy som hos rene programvareselskaper, men det er fremdeles svært gode multipler i markedet på denne type forrretningsmodeller, sier Ringås.

Sterk 2020-vekst

Alle Syscos oppkjøp er så langt tatt over driften, men skulle det dukke opp en mulighet for en større transaksjon i fremtiden er Ringås trygg på at finansieringen ville løst seg.

– Slik markedet er i dag er det vanskeligere å få tak i folk enn kapital. At vi så langt har finansiert alle oppkjøp over driften viser at selskapet vårt er solid, men det kan hende at vi tenker enda større i fremtiden, sier han.

På sikt er selskapet interessert i å bevege seg utenfor Skandinavia.

– Vi gjør det etter læreboka som betyr at vi gjør en skikkelig jobb i hjemmemarkedene først. Når programvaren er klar og tjenestene modne med sterke kundeporteføljer vil vi satse i nye land, også utenfor Norden. I det markedet vi opererer i er det ikke en fordel å være norsk i utlandet, vi er nødt til å ha et skikkelig tilbud og det er vi virkelig i ferd med å få nå, sier Sysco-sjefen.

Sysco endte 2020 med en halv milliard kroner i omsetning, noe som tilsvarer en vekst på 30 prosent og en dobling av topplinjen fra 2017.

STORE PÅ ENERGI: Sysco har historisk satset tungt på energi og Oracle-teknologi, men i dag tilbyr selskapet både egenutviklet programvare samt teknologi fra både Amazon, Apache Kafka og Microsoft til kunder i mange bransjer. Foto: Magnus Rørvik Skjølberg

Veksten er dermed langt høyere enn hos de børsnoterte IT-selskapene Bouvet, Itera og Webstep, som i 2020 kunne skilte med vekst på henholdsvis 12,6 prosent, 10,5 prosent og 4,5 prosent.

Selskapet klarte også et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 55 millioner kroner, mot 29,4 millioner kroner i 2019.

Sysco Leverer applikasjoner til energibransjen, konsulenttjenester og spesialisert overvåking av forretningskritiske databaser og IT-infrastruktur.

Har 250 spesialister fra 20 ulike land fordelt på åtte kontorer i Norge og Skandinavia.

Har de tre seneste årene kjøpt Basecare, Upbase, Upsys, Senitel Consulting og Avanzus.

Eies av det norske PE-selskapet Credo Partners med Ferd som største investor.