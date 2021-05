Kjøpte ut amerikansk IT-gigant og snudde blodrøde tall

– Fra å sitte der fem personer og si at vi skulle snu årlige tap i størrelsesorden 15–20 millioner kroner til å gå 10 millioner i pluss, er vi nå 30 ansatte, leverer en omsetning på over 100 millioner konsolidert og med et resultat som er dobbelt så bra som vi spådde.

Snuoperasjon

I februar 2020 kjøpte markedsplassen itmarked.no og Greentech Alternativ Data av Norsirk.

Via itmarked.no selger Greentech brukte Apple McBook Pro-maskiner, velutrustede hjemmekontorpakker og spillmaskiner, alt brukt og priset og kategorisert etter slitasje og bruksmerker og til flere tusenlapper unna nypris.

– Snuoperasjonen handler, i tillegg til at både offentlige myndigheter og næringslivet har økt oppmerksomhet rundt sirkulærøkonomi og klima, om lagarbeid. Det forsvant mange under det forrige eierskapet som er tilbake igjen nå. Både salg og produksjon leverer med nye og langsiktige avtaler som følges godt opp, sier Aune.

Som en del andre IT-bedrifter har Greentech opplevd noe mer etterspørsel under pandemien som følge av at flere sitter på hjemmekontor og mange av møtene er blitt digitale.

– For oss har det faktisk vært en større ulempe, fordi restriksjonene gjør at bedrifter ikke får levert inn utstyret de skal til oss, sier Aune.

50 prosent vekst

Greentech-sjefen regner derfor med enda større vekst etter hvert som Norge åpner opp igjen, folk kommer tilbake på jobb og selskapet får flere varer inn.

– Produksjonen er skalerbar og rigget for å håndtere langt større volum. Selgerne våre møter daglig kunder som vil ha mer igjen for IT-investeringene sine, og er opptatt av et livsløpsperspektiv som også ivaretar datasikkerheten, sier Aune.

– Selv om vi neppe greier en like stor forbedring som da vi først tok over, sikter vi mot en topplinje vekst på 50 prosent og et resultat på over 30 millioner kroner. Per i dag er vi godt i rute.