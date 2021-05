Til kamp mot rot, sommel og stemmejuks

– Jeg har også vært til stede på generalforsamlinger der det blir begått formalfeil. Ved ett tilfelle tidligere i år kunne jeg logge meg rett inn på generalforsamlingen uten at jeg var aksjonær, og trolig kunne jeg også ha stemt.

– Det var i hvert fall ikke kontroll opp mot aksjonærboken, og dette var i et børsnotert selskap, sier han.

– Hvilket da?

– Jeg skal ikke henge ut noen, men det var et stort selskap på Oslo Børs. Poenget er at det blir gjort feil og rot i store selskaper, og tilstanden er ikke bedre i mindre selskaper. Dette er et felt der tiden er overmoden for digitale løsninger, sier Solaiman.

FEIL OG ROT: – Det blir gjort feil og rot i store selskaper, og tilstanden er ikke bedre i mindre selskaper, sier Rony Solaiman (t.h.), styreleder i Caplist. Til venstre medgründer Olav Akrawi. Foto: Amna Iqbal

Tror på hybride møter

– Hvor mye hadde dere jobbet med Caplist før corona?

– Vi har tenkt på det over lengre tid, men det var først våren 2020 vi begynte å jobbe med det på heltid. Hovedregelen i lovverket har vært fysisk oppmøte, og våren 2020 kom det regler som åpnet for digitale generalforsamlinger. Det var da vi begynte å få øynene opp for mulighetene for et digitalt alternativ, sier han.

– Hvor levedyktig blir dette etter corona?

– Vi tror hybrid generalforsamling blir den hyppigste møteformen, med kombinasjon av video og fysisk møte.

– Vi tror også mange vil like muligheten for elektronisk forhåndsstemmegiving fra mobilen, for eksempel, sier han.

Inntektsmodellen er basert på antallet aksjonærer i selskapet. For én til tre aksjonærer er det gratis, mens selskaper med flere enn 10 aksjonærer betaler 3.000 kroner i året.

Caplist retter seg primært inn på markedet for små og mellomstore bedrifter.

– De store, globale selskapene bruker et verktøy som heter Lumi. Convene er en annen aktør. Vi mener imidlertid at SMB-markedet er kraftig underdekket, og her ser vi stort potensial, sier han.