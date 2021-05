Finans dominerer blockchain – høy aktivitet i helse

Gartner har gjort undersøkelser mot konsulentbransjen for å kartlegge deres blockchain-prosjekter.

Analyseselskapets seneste rapport gir et bilde av prosjektene flere av de store, globale konsulentselskapene er med på, og ifølge Gartner holder interessen seg høy for blockchain-initiativ.

De 53 konsulentselskapene analyseselskapet var i kontakt med kunne til sammen rapportere om over tusen prosjekter i 2020, og der 14 prosent av disse ble satt i produksjon.

Blockchain Teknologiplattform som skaper en tilnærmet sanntidsoverføring av aktiva direkte mellom motparter og eliminerer behovet for en tredjepart.

Fungerer via et globalt nettverk med datamaskiner som verifiserer eierskap av verdiene. Systemet godkjenner så handelen, og lagrer et kjøpsbevis for transaksjonen. Transaksjonen skjer i løpet av sekunder, mens de tradisjonelle banksystemene på sin side i dag bruker flere dager på å gjennomføre overføringer.

Bitcoin er den mest kjente betalingsløsningen som bruker blockchain i dag. Den konverterer summer til såkalt kryptovaluta, bitcoin. Brukes mest for å gjennomføre mindre transaksjoner som for eksempel kjøp og salg på internett.





Helse tar innpå

Det er fremdeles bank- og verdipapirnæringen hvor det er høyest aktivitet med 36 prosent av blockchain-initiativene, men andelen har falt kraftig fra 2017 da andelen lå på 75 prosent. Covid-19-pandemien fører til at antall blockchain-prosjekter innenfor helse trolig vil øke betraktelig i 2021.

– Coronapandemien har gitt økt interesse for blockchain-baserte løsninger. Det gjelder i stor grad løsninger som forbedrer sporingsteknologi samtidig som den beskytter pasientdata, sier Christophe Uzureau og David Furlonger til Finansavisen, to Gartner-analytikere som følger blockchain-utviklingen tett.

De trekker frem The Taipei Medical University Hospital (TMUH) som et eksempel. Sykehuset bruker blockchain-teknologi for å gjøre det enklere med kontroll og deling av pasientjournaler.

TMUH ser et potensial i å gi pasienter kontroll over eget «helsepass», slik at sikkerheten forbedres samtidig som det blir raskere og mer effektivt å dele helseopplysninger.

Etter pasientenes samtykke, fanges i en smartkontrakt, kan leverandører få tilgang til rapporter om medisinske tester som er bestilt av en annen lege på sykehuset og dermed forhindre unødvendig duplisering av tester. Pasienter kan også enkelt dele passet sitt med leverandører av tjenester utenfor helsevesenet.

Bitcoin er viktig

Bitcoin-interessen driver en bølge av digitale markedsplasser, ifølge Gartner-analytikerne.

De tror ikke markedsplassene vil begrense seg til bitcoin eller andre kryptovalutaer, men støtte utviklingen og bruken av blockchain-baserte digitale eiendeler som sikkerhetstokens (security tokens).

Et eksempel på sistnevnte kan være digitale nøkler som gir tilgang på begrensede elektroniske ressurser eller tilgang på banktjenester der brukeren identifiserer seg selv.

– Hvor viktig er bitcoin-interessen for blockchain-utviklingen?

– Det er viktig at man ikke glemmer sluttresultatet, som er desentralisering av finanssektoren og tilgangen på nye typer digitale eiendeler som vil skape alternative finansieringsmekanismer.

Gartner-analytikerne mener høyere verdsettelse av kryptovalutaer har skapt en helt ny gruppe investorer som ser etter investeringsmuligheter i blockchain-relaterte prosjekter. Det gjelder spesielt markedsplasser med med NFT-er, non-fungible tokens.

NFT-er er en gren av blockchain som blant annet brukes til kjøp og salg av digital kunst. Hver token tilsvarer en unik del i en blockchain som skaper et slags digitalt fingeravtrykk. Dermed kan det verifiseres at et digitalt kunstverk er autentisk.