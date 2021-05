– Vi ønsker å gjøre det mulig for brukere med god vurdering å velge rentene selv i fremtiden, men for enkelhets skyld bestemte vi oss for å sette en fast rente for nå. Renten er i den lave enden av det som er normalt innenfor mikrofinans, hevder Osmanova.

– Vi tror at dette kommer til å bli en populær tjeneste for z-generasjonen, de vil enkelt kunne bygge opp historikk som senere kan brukes til andre lån eller for eksempel når man skal leie en bolig og trenger dokumentasjon på at man er en god betaler.

Venter på Finanstilsynet

Selskapet har i dag testbrukere i 64 land, men en full lanseringen er først planlagt i Norge når Finanstilsynet gir grønt lys.

Vårt mest optimistiske anslag er å knytte til oss 80.000 brukere i løpet av det første året og det er kun det regulatoriske som hindrer oss i å skalere til for eksempel EU Anzhelika Osmanova, Lendonomy

Osmanova håper det kan skje innen 3–4 måneder. Selskapet har ansatte i 4 forskjellige land: Norge, Tyskland, Russland og India, og totalt er 12 personer involvert i selskapet der majoriteten befinner seg i den indiske fintech-hovedstaden Chennai.

Pengene selskapet nå har fått inn skal gå til lønn, markedsføring og videreutvikling. Osmanova har selv gått to år uten å ta ut lønn. Osmanova og teamet har i tidligere finansieringer hentet 150.000 kroner og 850.000 kroner, og for tre år siden var prisingen 1,6 millioner kroner.

– Med 12 ansatte er dere vel avhengig av at inntektene snart begynner å komme?

– Vi har en bra avtale med det indiske utviklerteamet, de er ikke i nærheten av å koste det samme som det norske utviklere skulle hatt. Vårt mest optimistiske anslag er å knytte til oss 80.000 brukere i løpet av det første året og det er kun det regulatoriske som hindrer oss i å skalere til for eksempel EU, sier Osmanova.

Verdifull data

I tillegg til suksesshonorarene tilknyttet låneavtalene, skal selskapet selge kredittinformasjon om lånetakerne.

Siden det ikke er mulig å endra dataene som lagres på blokkjedene, sier Osmanova at banker, forsikringsselskaper og kredittinstitusjoner er villige til å betale for dette der de selv ikke sitter på data om potensielle kunder.

En annen inntektsstrøm er selskaper som ønsker å selge varer og tjenester til de som benytter plattformen.